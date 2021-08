Keine Besserung in Sicht

Ricardo Arduengo/REUTERS Chauvinismus statt Hilfe: Gedränge um einen Briefumschlag mit Geld in Les Cayes am Freitag

In Haiti nehmen die Spannungen angesichts ausbleibender Hilfe für die entlegenen Gebiete, die am stärksten von dem verheerenden Erdbeben betroffen waren, zu. Die offizielle Zahl der Todesopfer beläuft sich mittlerweile auf 2.189 Personen, wobei noch 332 Menschen als vermisst gelten. Die Bewohner der Städte im Süden des Landes graben immer noch nach Leichen, die sie unter den Trümmern vermuten. Zehntausende Häuser wurden am 14. August zerstört, zahlreiche Menschen mussten in der vergangenen Woche trotz sintflutartiger Regenfälle unter freiem Himmel schlafen. Und Premierminister Ariel Henry warnte die Bewohner bereits, sich auf weitere Stürme einzustellen – die Hurrikansaison in der Karibik läuft noch bis Ende November.

Viele Haitianer, deren Häuser und Lebensgrundlagen durch das Beben der Stärke 7,2 zerstört wurden, erklärten gegenüber Reuters, sie wüssten nicht, wie sie überhaupt mit dem Wiederaufbau beginnen sollten. Auch die Verärgerung darüber, dass die Hilfe so lange auf sich warten lässt, kochte am Freitag über. Bewohner in mehreren Städten griffen Fahrzeuge mit Hilfslieferungen an. Zu einer Konfrontation kam es auch nach dem Besuch des ehemaligen Präsidenten Michel Martelly in einem Krankenhaus in der vom Erdbeben am stärksten betroffenen Stadt Les Cayes, wo einer seiner Mitarbeiter einen Umschlag mit Geld zurückließ, was zu einem heftigen Gerangel führte.

Eine weitere Lebensmittelverteilung musste am Samstag nachmittag in einer Kirche in der Nähe des Flughafens von Les Cayes abgebrochen werden, nachdem eine frustrierte Menschenmenge sich gegen die Helfer gewandt hatte. »Wir sind besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage, die unsere Hilfe für die bedürftigen Haitianer unterbrechen könnte«, sagte Pierre Honnorat, Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Haiti.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte am Sonntag morgen auf Twitter mit, dass das Marineschiff »USS Arlington« mit Hubschraubern, einem Operationsteam und einem Landungsboot Haiti erreicht habe. In einem Kommentar dazu auf Twitter hieß es: »Nur naive Menschen glauben, dass die USA 200 Marineinfanteristen aus Wohltätigkeit zur ›Erdbebenhilfe‹ nach Haiti schicken.« Das bereits vor einer Woche angekündigte Such- und Rettungsteam der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) brach am Samstag in der Hauptstadt Port-au-Prince auf, um im Bebengebiet zu helfen.

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF teilte mit, dass die erste Lieferung von 9,7 Tonnen medizinischer Hilfsgüter sowie Wasser- und Hygienematerialien am Freitag in Port-au-Prince eingetroffen sei, weitere 30 Tonnen würden in den kommenden Tagen erwartet. Das unter wirtschaftlichen Sanktionen leidende Venezuela hatte diese Menge bereits am vergangenen Sonntag geliefert.

Das Erreichen der am stärksten betroffenen Gebiete wird jedoch durch Erdrutsche und Schäden an den Zufahrtswegen behindert. Bandenkämpfe erschweren zudem den Verkehr zwischen Port-au-Prince und den südlichen Teilen des Landes. (Reuters/jW)