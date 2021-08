Nicht nachvollziehbar

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Die umweltrechtliche Genehmigung für den Bau der Tesla-Fabrik fehlt zwar noch. Der Konzern baut derweil mit Hilfe von vorläufigen Zulassungen (Grünheide, 6.7.2021)

Die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide bleibt ein Problem. Mehr als 600 Personen und Verbände richten sich mit Einwänden gegen die Pläne des US-amerikanischen Autobauers, hatte das Brandenburger Umweltministerium am Donnerstag mitgeteilt. Bei der jüngsten Auslegung von Unterlagen hätten sich demnach 201 neue Einwender zu Wort gemeldet. Unter anderem werfen sie dem Konzern vor, undurchsichtige Pläne vorgelegt zu haben. Am Donnerstag um 24 Uhr lief die Frist für Einwendungen gegen den geplanten Neubau ab.

Es sei schwierig, die Pläne für die Batteriefabrik in den neuen Antragsunterlagen zu beurteilen, kritisierten Umweltschützer. Das liege daran, dass alles geschwärzt sei, sagte der Landesgeschäftsführer der Grünen Liga, Michael Ganschow, am Freitag gegenüber dpa. »Die Mengenangaben kann man nicht nachvollziehen, die Stoffe nicht nachvollziehen.« Zudem werde die Batteriefabrik auf die Grenze eines Wasserschutzgebietes gebaut, wo bestimmte Gefahrenstoffe nicht verboten seien.

Auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mahnte an, dass die umfassenden Schwärzungen in den Unterlagen »eine geordnete und effektive Beteiligung der Öffentlichkeit« nur schwer möglich machen. Die zuständige Genehmigungsbehörde lasse es an Transparenz fehlen, zumal sie nicht begründet habe, weshalb Stellen im Antrag geschwärzt sind oder Dokumente dem Antrag entnommen wurden.

Der Anwalt der Verbände, Thorsten Deppner, erklärte laut Taz vom 21.08.21, das Bundesimmissionsschutzgesetz erlaube das zwar, wenn Geschäftsgeheimnisse davon berührt seien. In diesem Fall müssten die Inhalte dennoch so dargestellt werden, dass sie von Dritten nachvollzogen werden könnten. Statt den betreffenden Stoff beim Namen zu nennen, müssten dann Ersatzinformationen bereitgestellt werden, die die Umweltauswirkungen dieser Stoffe und ihren Umfang beschreiben. Also: »Wie viele Tonnen oder Liter kommen zum Einsatz, ist es gewässerschädlich, ist es sauer oder alkalisch, stinkt es?« so Deppner. Aber all das fehle in den Unterlagen.

Die Bürgerinitiative »Grünheide gegen die Tesla-Fabrik« sowie der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg forderten am Freitag erneut einen Baustopp, bis schwerwiegende Probleme geklärt seien. Sie verweisen dabei auf den enormen Wasserbedarf, die Behandlung des Abwassers und den Umgang mit Störfällen.

Für die erste Ausbaustufe der Fabrik hatte Tesla einen Wasserbedarf von 1,4 Millionen Kubikmetern im Jahr angemeldet. Nach Informationen des zuständigen Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) entspricht das einer Menge, die eine Stadt mit 40.000 Einwohnern im Jahr verbraucht. Tesla begehrt aber mehr: Sollte die Fabrik komplett ausgebaut sein, könnte sie rund 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen.

Kritik an dem enormen Wasserverbrauch kam zuletzt nicht nur aus Brandenburg, sondern auch aus dem nahegelegenen Berlin. »Wir befürchten, dass Tesla uns das Trinkwasser in Berlin abgräbt und unsere Gewässer durch sein Abwasser noch weiter verschmutzt«, hieß es Mitte August in einem Aufruf der Wassertafel Berlin-Brandenburg. Unter dem Brandenburger Tor hatte die Initiative eine Aktion gestartet mit dem Ziel, dass »um die 1.000 Einwendungen« beim Landesamt für Umwelt in Brandenburg eingehen.

Auf einige der früheren Einwendungen von Umweltverbänden war Tesla eingegangen. »Aber zugegebenermaßen muss man sagen, dass Tesla immer da Hinweise aufnimmt, wo es für sie nicht besonders weh tut«, sagte Christiane Schröder vom Nabu gegenüber dem RBB. So hatte Tesla zum Beispiel nach Einwänden den geplanten Wasserverbrauch gesenkt. Aber die Kritik in Belangen des Artenschutzes ignoriere das Unternehmen, so Schröder.

Umweltverbände hatten mehrmals versucht, den Bau der Fabrik gerichtlich zu stoppen – und waren damit gescheitert. Anfang August scheiterten sowohl die Grüne Liga Brandenburg als auch der Nabu mit einer sogenannten Anhörungsrüge. Sie hatten moniert, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) ihnen nicht ausreichend rechtliches Gehör verschafft habe. Mitte Juli hatte das OVG einen Eilantrag gegen eine vorzeitige Baugenehmigung zurückgewiesen. Damit konnte Tesla die Gießerei, die Lackiererei und den Karosseriebau weiter aufbauen und testen.

Den Umweltverbänden blieb letztlich nur noch der Weg vor das Bundesverfassungsgericht offen. Wie sie aber jetzt erklärten, wollen sie ihn nicht beschreiten. Nachdem Kosten und Nutzen abgewogen worden seien, habe man sich dagegen entschieden, hatte Schröder am Mittwoch erklärt.

Für den Bau der Fabrik fehlt bislang die umweltrechtliche Genehmigung. Deshalb baut der Konzern bislang nur mit vorläufigen Zulassungen. Künftig dürfte es den Umweltverbänden allerdings schwerer gemacht werden, im Zweifelsfall dagegen vorzugehen. Nach einem Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk hatte der Unionsvorsitzende Armin Laschet angekündigt, als erstes das Verbandsklagerecht beschränken zu wollen, sollte er Kanzler werden.