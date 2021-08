Kein Alltag im Ahrtal

C. Hardt/imago images/Future Image Die Aufräumarbeiten im Ahrtal dauern an, wie hier in Bad Neuenahr (5.8.2021)

Vier Wochen sind vergangen, seit das Ahrtal von einer gewaltigen Flutwelle verwüstet wurde. Von 56.000 Einwohnern verloren 42.000 ganz oder teilweise Hab und Gut. Die Zahl der Toten ist auf 141 gestiegen, noch immer gelten Menschen als vermisst. Auch westlich von Köln und in der Eifel wurden viele Orte, Straßen, Brücken und Bahnlinien durch Hochwasser von Erft und Urft und durch einen Erdrutsch verwüstet.

Über bundesweite Spendensammlungen der Aktion »Deutschland hilft«, deren Mitgliedsorganisationen unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und Außenminister Heiko Maas auch weltweit in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz sind, wurden bis Ende Juli 100 Millionen Euro gesammelt.

Die Bundesregierung beschloss am 18. August einen staatlichen Fonds in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro für die Flutopfer, 16 Milliarden Euro sollen noch bis Ende 2021 ausgezahlt werden. Das Geld wird sowohl vom Bund als auch von den Ländern aufgebracht und ist für den Wiederaufbau gedacht. Die Wiederherstellung bundeseigener Infrastruktur übernimmt der Bund mit zwei Milliarden Euro. Bis zu 80 Prozent der Wiederaufbaukosten privater Häuser können beantragt werden, sofern nicht Versicherungen oder »Dritte« dafür einstehen. Der Bundestag muss der Entscheidung noch zustimmen.

Im Ahrtal ist der Alltag weit von solchen Nachrichten entfernt. In den schwer zerstörten Orten herrscht weiter Ausnahmezustand. Straßen durch das Tal sind nur teilweise wieder befahrbar, die Bundeswehr hat Behelfsbrücken gebaut, die von Soldaten bewacht werden. In Rech hat die Bundespost eine »Feldpoststelle« eingerichtet. In den engen Straßen von Ahrweiler stehen schwere Fahrzeuge, die Schlamm aus Kellern und Abwasserkanälen abpumpen. Trecker mit Anhängern sind im Einsatz, die schweren Fahrzeuge hinterlassen dichte Staubwolken.

Die Luft ist vom Dröhnen der Trockengeräte, dem Brüllen von Pressluftbohrern und Kreischen der Sägen erfüllt. Mit Schub- oder Einkaufskarren transportieren alt und jung weiter Schutt aus den zerstörten Häusern. Die Menschen helfen sich selber, und sie erhalten Unterstützung von Freunden, Verwandten oder von Unbekannten, die noch immer in großer Zahl kommen. Viele Häuser stehen leer, weil sie abgerissen werden müssen. Andere sind eingerüstet, und Arbeiter schlagen Fliesen ab. Jahrhunderte altes Fachwerk wird zum Trocknen freigelegt: Lehm zwischen Balken und gebogenen Zweigen hat die Flut überstanden.

Die Ehrenwall’sche Klinik für Psychiatrie- und Traumapatienten liegt vor der Stadtmauer von Ahrweiler. Der Park gleicht einer Mondlandschaft. Die Wucht der Flut hat die kleine Mauer verschoben, die Bäume der darunterliegenden Allee sind entwurzelt. Manche davon seien bis zum zweiten Stock der Klinik aufgetürmt gewesen, erzählt Nathalie, die seit 20 Jahren in der Klinik arbeitet und ihren richtigen Namen nicht nennen möchte. »Auf dem Dach eines vorgelagerten Gebäudes lag ein Wohnwagen. Die Autos von Mitarbeitern waren zu einer Pyramide hochgeschoben.« Nathalie läuft mit ihrer Kollegin Bianca am verwüsteten Ufer der Ahr entlang, beide versuchen sich zu orientieren. Die Fußgängerbrücke, die zum Kalvarienberg und der Klosterschule hinüberführte, ist verschwunden, Baumstämme mit verschlammtem Wurzelwerk, das aus Häusern, Gärten, Straßen oder vom Ahrweiler Friedhof geräumt wurde, sind aufgestapelt.

Ihre Verwandten aus Schuld, das etwa 50 Kilometer flussaufwärts liege, hätten ihr an dem Tag schon am späten Nachmittag Handyvideos geschickt, sagt Bianca. »Da baute sich eine gewaltige Flutwelle auf, es war klar, dass die uns erreichen würde.« Ratlos schüttelt sie mit dem Kopf, niemand habe für Ahrweiler eine Evakuierung eingeleitet.

Die Klinik sei mit etwa 200 Patienten voll belegt gewesen, erinnern die beiden sich an den Abend der Flut. Bis auf weniges Nachtpersonal seien die Patienten auf sich gestellt gewesen. Sie brachten sich in den oberen Stockwerken in Sicherheit, niemand sei verletzt worden. Am nächsten Morgen half Bianca bei der Evakuierung. In einer langen Schlange seien sie durch die völlig verwüstete Altstadt von Ahrweiler gezogen. Es sei gespenstisch gewesen: »Da war nur ein Trampelpfad im Schlamm.«

Die Patienten seien in andere Kliniken gebracht worden, teilweise mit den Privatfahrzeugen des Personals. »Eine meiner Patientinnen war erst zwei Tage in einer Notaufnahme, dann nahm sie eine Mitpatientin bei sich zu Hause auf«, erinnert sich Bianca an einen Fall. Inzwischen sei die Frau wieder zu Hause. Beide wissen nicht, wie es weitergeht, ob und wann sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Was bedeutet so ein Ereignis, das gesunde Menschen zutiefst erschüttert, für Traumatisierte und psychisch Erkrankte? Nathalie und Bianca sehen sich an und schweigen. Sie blicken über die Zerstörung um sich herum. »Es ist schwer«, sagt Bianca. »Für uns alle ist es schwer.«