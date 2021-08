Libyen: Selbstmordanschlag ohne weitere Opfer

Bengasi. Ein Selbstmordattentäter hat am Sonntag einen Kontrollpunkt in der libyschen Stadt Zella angegriffen. Dabei tötete er sich selbst, andere Personen kamen nicht zu Schaden, sagte ein Sprecher der im Osten des Landes stationierten Libyschen Nationalarmee (LNA), die dieses Gebiet kontrolliert. Zella ist eine kleine Oasenstadt in der Wüste südlich von Sirte in der Nähe eines gleichnamigen Ölfeldes. Der LNA-Sprecher Ahmed Mismari sagte, die Angriffe trügen die Handschrift des »Islamischen Staates«. In den vergangenen Jahren des Krieges kam es nur sporadisch zu Angriffen militanter Gruppen, meist in abgelegenen Wüstengebieten. (Reuters/jW)