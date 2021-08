Wütende Jugend

Mohammed Talatene/dpa

An der Grenze des unter israelischer Blockade stehenden Gazastreifens ist es am Sonnabend zu Auseinandersetzungen gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee erklärte, »Hunderte von Aufrührern« hätten versucht, den Grenzzaun nahe Gaza City (Bild) zu überwinden. Dabei seien auch Sprengsätze geworfen worden. Die Soldaten hätten Tränengas eingesetzt und – »falls erforderlich« – auch scharf geschossen. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza wurden auf palästinensischer Seite 41 Zivilisten verletzt, darunter ein 13jähriger Junge lebensgefährlich. (AFP/jW)