Nicht zu unterschätzen

(l.) imago images/Artokoloro/Gemeinfrei/Montage jW Wirkstoffe aus der Natur: Curcuma longa, Salvia officinalis und Echinacea purpurea (v. l. n. r.)

Niemand möchte Krebs bekommen. Aber allein in Deutschland erkranken fast eine halbe Million Menschen pro Jahr erstmals an dieser tückischen, oft tödlichen Erkrankung. Das ist das eine. Das andere: Die Ursprünge der Medizin liegen im pflanzlichen Bereich. Arnika und Kamille – diese und viele andere Kräuter sind keineswegs erst als Alternativen zur Schulmedizin aufgekommen. Sie begründen vielmehr die europäische Heilkunst, und die Pflanzenheilkunde allgemein ist in allen Kulturen und auf allen Kontinenten bekannt. Ohne pflanzliche Wirkstoffe gäbe es keine Arzneimittel.

Seit chemisch entwickelte Medikamente immer stärkere Nebenwirkungen haben, aber nicht immer helfen, sind die Pflanzen mit ihren weniger starken Begleiterscheinungen wieder gefragt. Auch gegen Krebs gibt es wirksame Substanzen aus Pflanzen, etwa aus dem Sonnenhut, der Kurkuma und dem Salbei. Mit dem in China heimischen Einjährigen Beifuß (Artemisia annua, nicht zu verwechseln mit Artemisia vulgaris, dem Gewürz) tritt ein oft noch unbekannter, gerade gegen Krebs erfolgreicher Akteur aus dem floralen Reich auf.

Für die Entdeckung der zunächst gegen Malaria hochwirksamen Substanz Artemisinin aus diesem Korbblütler erhielt die chinesische Pharmakologin Tu Youyou 2015 den Nobelpreis für Medizin. Die Traditionelle Chinesische Medizin nutzt diese Wirkung aber schon seit Jahrtausenden, auch ohne Kenntnisse der Molekularstrukturen. In Potsdam am Max-Planck-Institut wird derzeit die Wirksamkeit der Substanz gegen Coronaviren getestet. Und international wird die Wirkung von Artemisinin im Kampf gegen Krebs bereits angewandt. Um den tatsächlichen Einsatz in der Onkologie, also in der Behandlung von Krebspatienten, müssen Betroffene derweil oftmals kämpfen.

Die deutschen Krankenkassen zahlen diese Therapie nämlich grundsätzlich nicht. Und es fehlt eine Lobby, die sich dafür stark machen würde. Die Pharmakonzerne verdienen mit teureren Krebsmitteln einfach wesentlich mehr. Für Thomas Efferth, Professor am Institut für Pharmazeutische und Biomedizinische Wissenschaften (IPBW) in Mainz, ist das gar nicht in Ordnung. Er erforschte schon vor rund 15 Jahren am Heidelberger Krebsforschungszentrum in vitro, also im Labor, die starke Wirksamkeit von Artesunate gegen Krebs. Artesunate (auch Artesunat genannt) ist ein halbsynthetisches Derivat des Artemisinin. Efferths Laborversuche sowie Tierversuche an Mäusen in den USA zeitigen deutliche Ergebnisse: Artesunate kann schnell wachsende Tumorzellen zerstören. Allerdings ist zusätzlich die Verabreichung von hochdosiertem Eisen notwendig. Erst durch die Verbindung der beiden Substanzen ergibt sich jener Knalleffekt in den krank wuchernden Zellen, der den Krebs zum Stillstand oder sogar zum Verschwinden bringen kann.

Der Wirkmechanismus beruht auf komplexen molekularen Sauerstoffverbindungen, sogenannten Endoperoxidbrücken. Sie brechen auf, wenn das Molekül an eine Zelle andockt. Aggressive Sauerstoffteilchen werden dann frei und attackieren die Krebszelle. Übrigbleibende, bindungsbereite Molekülreste suchen sich neue Partner und finden sie zum Beispiel in Eiweißen. Die so entstehenden Proteinprodukte zersetzen den Tumor von innen. Wie eine Sprengung funktioniert das.

Hoffnung für Hoffnungslose

Die Schulmedizin will davon noch nicht viel wissen. Doch in München wagt eine Ärztin seit 2014 die Behandlung mit Artesunate. Und siehe da: Die Professorin Elke Schwesig-Seebach von der Praxis »Duale Medizin« macht durchaus gute Erfahrungen damit. Bei ihr landen allerdings zumeist jene Patientinnen und Patienten, für die es woanders kaum noch Hoffnung gibt: »Wir erleben insofern eine Negativauswahl, als viele Patienten austherapiert sind und als letzte Chance zu uns kommen.« Sich dann nur auf Artesunate zu verlassen hält Schwesig-Seebach nicht für ratsam: »Als alleinige Therapie würde seine Wirkung nach meiner Einschätzung gegen keinen Tumor ausreichen.« Zumal Tumore geschickt darin seien, Resistenzen zu entwickeln. Dem soll die Kombination mit weiteren, ebenfalls pflanzlichen Substanzen vorbeugen. Und die Artesunate-Therapie wird als biologische Chemotherapie auch mit der klassischen Chemotherapie kombiniert.

Allerdings müssen sich die Patienten oft auf eigene Faust dafür entscheiden. Denn viele Schulmediziner blockieren, wenn es um neue Wege außerhalb der pharmazeutischen Großwirtschaft geht. Schwesig-Seebach: »Es gibt meist gar keinen Kontakt zu den behandelnden Onkologen.« Einer soll seine Patientin sogar angebrüllt haben: »Wenn Sie zu der Seebach gehen, schmeiße ich Sie raus!« Willensstarke Betroffene setzen sich über solche Diktate hinweg – und begeben sich zusätzlich zur von der Krankenkasse bezahlten Therapie in eine private Behandlung, etwa der »Dualen Medizin«. Wenigstens ist das in Deutschland erlaubt. In manchen anderen Staaten ist es Ärzten verboten, außerhalb der Leitlinie zu therapieren. Aber hierzulande bedeuten die Leitlinien keine juristische Pflicht.

Trotzdem ist nicht jeder Krebspatient ein Fall für den Beifuß. Nur bei den schnell wachsenden Krebsarten kann Artesunate wirksam sein. Das liegt am viel schnelleren Stoffwechsel der kranken Zellen. Sie nehmen verstärkt Substanzen auf, also auch genügend Eisen und Artesunate, um die gewünschte Reaktion zu zeitigen. Geeignet sind einige Prostatakrebs- und viele Brustkrebsarten, Dickdarmkrebs, Eierstockkrebs, Lymphdrüsenkrebs, Schwarzer Hautkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, außerdem die Neuroblastome und Sarkome. Für weitere schnell wachsende Tumore liegen noch keine Ergebnisse vor.

Schwesig-Seebach nutzt überwiegend die intravenöse Therapie, also die Infusion. Damit habe man eine höhere Konzentration vom Wirkstoff und eine bessere Wirksamkeit. Zudem sei man so unabhängig vom Darmgeschehen: »Wir haben eine ausgiebige Darmdiagnostik und wissen darum, dass viele Menschen nicht richtig resorbieren. Es gärt, es fault – die Verdauung ist ein großes Thema.« Kapseln mit dem Wirkstoff nutzt die »Duale Medizin« bestenfalls zur Aufrechterhaltung der Therapie in den Intervallpausen.

Nun sind viele Beifußkapseln als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Für die optimale Qualität und Wirkstoffkonzentration empfiehlt sich aber eine Herstellungsapotheke. Die Burg-Apotheke in Königstein im Taunus etwa bietet rezeptfrei Kapseln mit dem Wirkstoff Artesunate an und mit einer ärztlichen Verordnung auch die Ampullen wie Schwesig-Seebach sie verschreibt. Der Münchner Koryphäe gilt ohnehin die hohe Konzentration des Wirkstoffs bei der Infusion als vorzugsweise wirksam. Auch Eisen verabreicht sie nur intravenös. Dabei sollte das Blutbild regelmäßig kontrolliert werden: »Wenn der Eisengehalt im Blut zu niedrig wird, muss man wieder auffüllen.«

Individuelle Behandlung

Von einer Therapie nach dem Muster »ein Standard für alle« kann man nicht sprechen. Im Gegenteil: »Die Behandlung ist komplett individuell«, sagt Schwesig-Seebach. Art und Dauer der Behandlung sind vom Zustand des Patienten und seinem Krankheitsbild abhängig, auch von seiner Finanzkraft. Denn ganz billig ist die integrative Medizin nicht, auch wenn Artesunate im Vergleich zu schulmedizinischen Verfahren der Krebsbekämpfung absolut preiswert anmutet. Es ist aber eben ein Unterschied, ob man als Patient selbst zahlen muss oder ob die Kosten von einer Kasse übernommen werden. Dabei kann der finanzielle Einsatz durchaus schwanken: Das von Schwesig-Seebach verwendete Eisenpräparat kostet knapp 200 Euro pro Ampulle. Es kann ein Jahr reichen oder auch nur eine Woche – je nach Patient. Die Apothekenkosten für die Infusionen mit Artesunate belaufen sich auf 85 bis 146 Euro pro Ampulle. 15 davon sind das Minimum für eine therapeutische Serie. Rund 2.000 Euro kostet demnach eine Behandlungsserie inklusive Eisen. Hinzu kommen die Arzt- und Laborkosten, etwa auch für die Blutuntersuchungen.

Nach einer Serie, die etwa zwei Monate dauert, folgen einige Wochen Pause – bis dann eine weitere Serie beginnt. Insgesamt dauert die Therapie Monate bis Jahre, oft bis zum Ableben des Patienten. Wir reden hier schließlich über einen tödlichen Feind, wenn wir »Krebs« sagen. Hat die Therapie gut angeschlagen, wird oftmals mit Erhaltungsdosen weitergearbeitet, um das Risiko einer Verschlechterung zu vermeiden. Mit Kosten von 6.000 bis 10.000 Euro pro Jahr sollte man dabei rechnen, allein für die Artesunate-Eisen-Therapie. Wenn weitere Substanzen hinzukommen, erhöht sich das aufzubringende Budget entsprechend. Immerhin muss man nicht nach München ziehen, um diese Therapie zu erhalten. Es gibt im Bundesgebiet immer wieder Ärzte, die bereit sind, angesichts der Schwere der Krankheitsbilder auch das Betreten von weitgehend unbekanntem Terrain zu unterstützen. Die Praxis von Schwesig-Seebach kooperiert dann, half so auch schon einer Patientin auf der Alm.

Nur sollten die Hoffnungen nicht überzogen sein. Niemand kann eine Erfolgsgarantie geben, schon gar nicht auf komplette Heilung. Beim schnell wachsenden Prostatakrebs, bei dem Artesunate oft hervorragend anschlägt, ist das Ziel schon erreicht, wenn man einen Stillstand der Krebswucherung erreicht. Von einer »Progression-free time« sprechen dann die Mediziner, also einer »fortschrittslosen Zeit«. Damit ist bereits deutlich, dass der Krebs nicht zwangsläufig besiegt ist, sondern nach einer Zeit der Ruhe womöglich wieder aggressiv wird. Einen Tumor mit Artesunate zum Verschwinden bringen – das ist selten, sagt Schwesig-Seebach. Aber wenn man krebskranken Menschen das Leben um Monate oder sogar Jahre verlängern kann, ist das für diese nicht zu unterschätzen.

Die »Duale Medizin« untersucht Tumore nach einem bestimmten System, dem sogenannten Fünfschichtenmodell. Die Vorgehensweise sowohl diagnostisch als auch therapeutisch: nach und nach verschiedene Bereiche abzuhandeln. Die erste Schicht betrifft die Kenntnisse über den Tumor selbst. Dann kommen die tumornahen Erkrankungen, dann die Hormone, das Immunsystem und schließlich das sogenannte Milieu, also die zelluläre Basis, die irgendwie geschädigt sein muss, damit ein Tumor überhaupt wachsen kann. Im Reigen der Untersuchungen mit dabei sind Chemosensitivitätstests. Sie geben oft Aufschluss über die Empfänglichkeit eines Patienten für eine bestimmte Therapie. Für Schwesig-Seebach ist es wichtig, die Erkrankten einzeln zu beurteilen: »Die individualisierte Medizin ist meiner Meinung nach die Zukunft.« Zumindest für jene Betroffenen, die sie sich leisten können.

Schließlich muss man aber auch zu den Nebenwirkungen etwas sagen. Hochdosiertes Eisen ist nicht für jede und jeden problemlos zu vertragen. Von Übelkeit bis zu Durchfall oder Verstopfung reichen die Beschwerden. Und auch Artesunate ist zwar im Vergleich zur Chemiekeule ein sanfter Fächer. Dennoch können auch hier Nebenwirkungen wie Hautausschlag, Fieber, Übelkeit, Kopfweh, Benommenheit, Schwäche oder Durchfall auftreten. Schwesig-Seebach kann aber aus ihrer Praxis sagen: »Insgesamt wird Artesunate gut vertragen.« Am ehesten macht ihr Sorgen, dass eine gewisse knochenmarksuppressive Wirkung gegeben sein kann. Man muss also darauf achten, wie sich der Körper, vor allem das Zellbild, unter dem Medikamenteneinfluss verändert.

Engpässe wegen der Coronapandemie gab es mit Artesunate übrigens nicht. Und: Die Weltgesundheitsorganisation hat das natürliche Artemisinin wegen der Erfolge in der Malariabehandlung schon 2002 auf die »Liste der unentbehrlichen Arzneimittel« gesetzt. Ob und wann die offizielle Anerkennung von Artesunate als Krebsmedikament kommt, steht in den Sternen. Aber Schwesig-Seebach ist zuversichtlich: »Es dauert etwa 25 Jahre, bis eine Neuerung in der Medizin anerkannt wird.«