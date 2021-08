Anno … 34. Woche

1521, 28. August: Nach rund zweimonatiger Belagerung durch Janitscharen des Osmanischen Reiches kapituliert die Stadt Belgrad und wird Sultan Süleyman I. übergeben. Die Eroberung ist der größte Erfolg der osmanischen Expansion nach Mitteleuropa, die erst vor Wien gestoppt wird. Belgrad, das in der Zeit zu einer wichtigen Handelsstadt auf dem Balkan aufsteigt, bleibt zwischen Österreichern und Osmanen umkämpft. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird Serbien ein autonomes Fürstentum.

1791, 23. August: In der Nacht vom 22. zum 23. August beginnen Sklaven in der französischen Kolonie Saint-Do­mingue zu revoltieren. Unter ihrem Anführer François-Dominique Toussaint Louverture vertreiben die Revolutionäre sowohl französische als auch englische Kolonialtruppen. 1801 ruft sich Toussaint Louverture zum Gouverneur von Saint-Domingue aus. Am 1. Januar 1804 wird das Land als erster Staat in Lateinamerika unabhängig und in Haiti umbenannt.

1821, 24. August: Nach über zehn Jahren Kampf gegen die spanische Kolonialmacht wird Mexiko mit dem Vertrag von Córdoba unabhängig. Unter dem Rebellen Augustín de Iturbide (Augustin I.) entsteht das erste mexikanische Kaiserreich. Die spanische Regierung erkennt den von den Mexikanern mit dem Vizekönig von Neuspanien Juan O‘Donojú geschlossenen Vertrag erst 1836 an.

1921, 26. August: In Bad Griesbach im Schwarzwald wird Reichsfinanzminister Matthias Erzberger von rechten Militärs ermordet. Dem Anschlag war eine monatelange Hetzkampagne rechter Kräfte gegen den Zentrumspolitiker vorangegangen, dem im Kontext der »Dolchstoßlegende« unterstellt wird, für die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich zu sein. Die Mörder gehören der nationalistischen und antisemitischen »Organisation Consul« an.

1941, 25. August: Britische und sowjetische Streitkräfte marschieren im Iran ein. Die unter dem englischen Decknamen »Operation Countenance« laufende Invasion dient dazu, die iranischen Ölfelder zu sichern und eine Nachschublinie zu errichten, über die US-Rüstungsgüter für die Sowjetunion geliefert werden können (»Persischer Korridor«). Bereits am 17. September endet der Krieg mit einer Niederlage ­Irans.