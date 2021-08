Schlechte Aussichten

Florian Gaertner/imago images/photothek

Man könnte meinen, die Coronapandemie hätte sich in Luft aufgelöst. Die Straßen und Plätze sind voller Menschen – als wäre nichts gewesen. Die allgegenwärtige Sommersonnenlaune, auch wenn das Wetter der vergangenen Woche etwas eingetrübt war, sollte jedoch nicht täuschen. Die Bundes- und Landespolitiker werden einen Teufel tun, vor den Wahlen Ende September noch einmal einen Shutdown zu verhängen – zu groß ist die Angst, Wählerstimmen zu verlieren. Die Anzeichen, dass das Virus sich wieder verstärkt ausbreitet, sind jedoch nicht zu leugnen: Die Infektionskurve steigt steil an, gleichzeitig stockt die Impfkampagne – lediglich knapp 60 Prozent der Bevölkerung haben einen vollständigen Impfschutz. Das ist viel zuwenig, um künftig auf erneute Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu verzichten. Und weiterhin können sich Kinder unter zwölf Jahren nicht immunisieren lassen. Während in Schulen und Kitas alles Erdenkliche zur Vermeidung des Homeschoolings getan wird, verpennt die Politik die Entwicklung. Hatten wir schon. Und so wird es – sollte nicht bald die Dringlichkeit verinnerlicht werden – bald wieder so aussehen wie auf dem Foto von Florian Gärtner, der im Oktober 2020 dieses Stillleben vor einer Kneipe in Berlin festhielt. »Arbeiten und Leben während der Pandemie« heißt einer der Themenbereiche des jW-Fotowettbewerbs. Es steht zu befürchten, dass die Motive nicht ausgehen. (jW)