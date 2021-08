Was von den Zombies übrig blieb

Josh Stringer/AMC Film Holdings LLC Auf der Jagd: Magna (Nadia Hilker)

Vor einigen Tagen sah sich der Drehbuchautor Akiva Goldsman dazu genötigt, ein Gerücht zu entkräften, das sich unter Covid-19-Impfgegnern verbreitete: Wie im Science-Fiction-Film »I am Legend« von 2007 seien die Impfungen der wahre Grund für die Pandemie, so lautet eine gängige Verschwörungstheorie, da sie das Virus immer weiter mutieren ließen und die Menschen allmählich in Zombies verwandelten. »Oh. Mein. Gott«, twitterte Goldsman. »Es ist ein Film. Ich habe mir das ausgedacht. Es ist. Nicht. Real.« Im Film ist de facto eine Seuche und keine Impfung für die finsteren Wesen verantwortlich, die nach dem Zusammenbruch der Zivilisation das von allerhand Grünzeug überwucherte New York unsicher machen. Trotz der fehlerhaften Analogie ist bemerkenswert, dass nun ausgerechnet ein fiktionales Drama das ganz reale Diesseits mit erfundenen Monstern infiziert, um dessen Seuchengeschehen konspirativ zu deuten.

Sie sind eben eine griffige Metapher, diese Zombies. Die Fernsehserie »The Walking Dead«, die es seit 2010 auf zehn blutige Staffeln gebracht hat, buchstabiert das Leben nach einer weltweiten Zombieapokalypse detailfreudig aus. Dem vollständigen Zerfall der Ordnung steht dabei der Versuch entgegen, aus einer kleinen Gruppe Überlebender heraus eine neue, funktionierende Gemeinschaft aufzubauen. Manchem mag die Anziehungskraft des permanenten Gemetzels rätselhaft erscheinen, doch die AMC-Serie war sofort ein riesiger Erfolg und hat die Figur des Zombies endgültig als prägendes Zeitgeistphänomen etabliert. Wenn am 22. August die elfte und erklärtermaßen letzte Staffel der »Walking Dead« startet, hat die pandemische Wirklichkeit die Fiktion eingeholt. Die popkulturelle Zombieparanoia versinnbildlicht die seit Beginn des 20. Jahrhunderts allgegenwärtige Furcht vor dem Risiko technischen Fortschritts. Seit Ebola, AIDS und SARS jedoch stehen dahinter kein nukleares Arsenal und kein verrückter Wissenschaftler mehr, sondern eine wesentlich abstraktere Gefahr, die von anonymer Ansteckung ausgeht. Die Zombies sind den Schritt in die Zukunft nicht nur mitgegangen, sie verkörpern sie beispielhaft.

Okay, angenommen, da draußen ziehen morgen ein paar geifernde Untote durch die Straßen: Nicht anfassen, Abstand halten, am besten daheim bleiben! Anders ausgedrückt: Isolation und Quarantäne. Ein paar Vorräte können nicht schaden. Kommt uns bekannt vor? Zu diesen Maßnahmen gegen Zombies raten tatsächlich die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), also diejenige Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, deren Richtlinien auch die dortigen Covid-Maßnahmen bestimmt haben. Schon vor zehn Jahren nämlich starteten die CDC eine Website zum Thema Zombievorsorge (»Zombie Preparedness«): Was als clevere Werbekampagne gedacht war, um die Bürger auf real drohende Katastrophen wie Erdbeben, Überflutungen oder Stürme vorzubereiten, erwies sich als so einleuchtend, dass der zugehörige Blog betrieben wurde, bis die Covid-Hysterie ihm vor wenigen Monaten den Garaus machte. Selbst staatlichen Institutionen scheinen Zombies ein guter Weg, sich mit Worst-Case-Szenarien zu befassen, auch wenn der satirische Aspekt dabei manchem Adressaten entgeht.

Wäre man zynisch, könnte man sagen, dass die USA besser auf eine Zombieapokalypse vorbereitet waren als auf eine Pandemie. TV-Dokumentation wie »Zombie Apocalypse« des Discovery Channel oder die Reality-Serie »Doomsday Preppers« des National Geographic Channel zeigen, wie Prepper ihr Zuhause befestigen, wie Mütter ihren Kindern beibringen, gegen Zombies zu kämpfen, und wie sich paramilitärische Gruppen wie die »Kansas Anti-Zombie Militia« auf den Tag X vorbereiten. Womöglich liegt hier auch eine Erklärung dafür, dass sich zu Beginn der Pandemie vor US-amerikanischen Waffengeschäften Schlangen bildeten, die um Häuserblöcke reichten.

Doch Schusswaffen benötigen Munition. Deshalb schlägt Donovan Young in einem von 1.559 Kommentaren auf der CDC-Website vor, der Notfallausrüstung »einen Baseballschläger, vorzugsweise aus Aluminium« hinzuzufügen, falls »es nötig wird, sich einen Weg durch Zombiehorden zu bahnen«. Realität und fiktionale Vorbilder, in denen zahllose Zombieschädel auf diese Art zertrümmert werden, greifen hier ineinander. Die CDC sammelt noch mehr »lehrreiche Momente« aus »The Walking Dead«: Der Tank des Autos sollte immer mindestens halbvoll sein. Auch sauberes Wasser ist wichtig: »Zombie im Brunnen? Es wäre gut, in diesem Fall eine andere Quelle zu finden.« Der Bunker unter der Erde, Misstrauen gegen die Regierung, Angst vor Globalisierung: So sehen Zombieschlächter in spe die Welt. Mit ziemlicher Sicherheit waren einige von ihnen beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar dabei. Unter den »Walking Dead« verkörpert Daryl (Norman Reedus) diesen Prototyp, der natürlich aus den Südstaaten kommt.

Trotzdem ist »The Walking Dead« mehr als nur eine konservative Phantasie, die sich an rauhbeinigem Individualismus und kolonialen Siedlermythen ergötzt. Wenn es darum geht, Möglichkeiten des Weiterlebens zu finden, werden auch die Werte der Gemeinschaft neu definiert. Vorräte werden geteilt, die Gang der Überlebenden funktioniert wie eine große kommunitaristische Familie. Die größte, verheerendste Pandemie, der wir uns gegenüber sehen, wird möglicherweise der Klimawandel sein. Wie gehen wir mit Ereignissen um, die das Funktionieren der wirtschaftlichen Ordnung in Frage stellen? Welches sind ökonomische Alternativen, die auf Solidarität und Kooperation gründen? Auch diese Fragen spielt »The Walking Dead« durch. Vielleicht wäre es sinnvoll, nicht erst nach, sondern schon vor der nächsten Katastrophe darüber nachzudenken, wie ein anderes Zusammenleben möglich ist. Denn die Zombieapokalypse kennt kein Erlösungsmoment, nur den völligen existenziellen Bankrott. Zumindest auf diese Genrekonvention können sich die Zuschauer zum Abschluss der Serie verlassen.