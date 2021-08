Weder vor noch zurück

Attila Husejnow/imago images/ZUMA Wire Sitzen im Niemandsland fest: Afghanische Flüchtlinge im polnisch-belarussischen Grenzgebiet (19.8.2021, Usnarz Gorny)

Usnarz Górny ist ein winziges Dorf ganz im Osten Polens. Knapp östlich davon verläuft die Grenze zu Belarus, ein paar Kilometer weiter verzeichnet die Landkarte schon auf belarussischem Gebiet das Schwesterdorf Dolny Usnar. Seit einigen Tagen ist die Ortschaft überregional bekannt. Denn seit inzwischen knapp zwei Wochen kampieren dort mehrere Dutzend Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistan im Niemandsland. Belarussische Grenztruppen versperren ihnen den Weg zurück, polnische den nach vorn. Anfang der Woche ließen die Belarussen Frauen mit kleinen Kindern zurück in ihr Land, dadurch verringerte sich die Gesamtzahl der Kampierenden auf 32. Etwa ein Drittel sind Frauen, darunter auch Minderjährige, die jüngste ist 15 Jahre alt. Nach eigenen Angaben ernähren sie sich von Blättern und trinken Wasser aus einem Bach.

Die polnischen Grenztruppen haben Order, sie am Erreichen polnischen Territoriums zu hindern. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, er habe Mitgefühl mit den Flüchtlingen. Es könne aber nicht sein, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko entscheide, wer EU-Territorium betreten dürfe. Das entscheide Polen immer noch selbst. Die Folge: Während in den ersten Tagen des Aufenthalts der Flüchtlingsgruppe im Niemandsland die polnischen Grenztruppen Einheimische noch durchließen, um die Flüchtlinge mit Lebensmitteln zu versorgen, haben sie seit einigen Tagen dichtgemacht.

Als die Hilfsorganisation »Ocalenie« (Rettung) am Mittwoch mit den Flüchtlingen Kontakt aufnahm, versuchten die Soldaten, dies zu verhindern – etwa, indem sie die Motoren ihrer Fahrzeuge anließen, als eine Dolmetscherin über die Köpfe der Soldaten hinweg die Menschen ansprach. Erst eine Intervention des Sejm-Abgeordneten Maciej Konieczny von der linken Partei »Razem« entspannte die Situation etwas: Er brachte, geschützt von seiner Immunität, den Flüchtlingen Schlafsäcke und darin eingewickelt Powerbanks für Handys und Vollmachtsformulare, um Anwälten auf polnischer Seite zu ermöglichen, Asylverfahren für die Menschen einzuleiten.

Die Grenzen zwischen Belarus und der EU sind schon seit Wochen Schauplatz einer mutmaßlich politisch inszenierten Fluchtbewegung. Rund 4.000 Migranten haben nach Angaben der litauischen Regierung seit Jahresbeginn das Territorium dieses Landes erreicht, viel mehr als im langjährigen Durchschnitt. Die litauische Regierung spricht von einem Akt hybrider Kriegführung Lukaschenkos gegen die EU als Antwort auf deren Sanktionen. Anfang der Woche warf Litauen belarussischen Grenzsoldaten vor, Flüchtlinge aktiv auf die litauische Seite gedrängt und dabei litauisches Territorium betreten zu haben. In Polen haben nach Angaben der dortigen Behörden seit Anfang August schon 2.000 Menschen »illegal« von Belarus aus das Land und damit die EU betreten.

Dass die polnischen Behörden jetzt plötzlich Härte gegenüber den Flüchtlingen zeigen, ist offenkundig Teil einer politischen Demonstration. Es sollen abschreckende Bilder entstehen. Die regierungstreue Presse stimmt in die Hetze ein. Die im Winter von der PiS-nahen Benzinfirma Orlen übernommene Regionalzeitung Kurier Poranny aus Bialystok schrieb im Aufmacher von einer »Flüchtlingsplage«, die die Region zu überfluten drohe. Zumindest einzelne Anwohner zeigen sich aber nach Berichten der regionalen Gazeta Wyborcza auch solidarisch mit den Flüchtlingen, weisen ihnen Wege und helfen ihnen, Polizeikontrollen auszuweichen.

Lukaschenko hatte im Frühjahr angedroht, Belarus werde nicht länger das Bollwerk sein, das die EU von Osten her gegen den Migrationsdruck aus Asien und dem Nahen Osten absichere. Als Antwort verstärkt Brüssel die Bewachung der bisher überwiegend »grünen« Grenze. Litauen will entlang der gesamten 680 Kilometer seiner Grenze zu Belarus einen Zaun aus NATO-Draht verlegen, Polen plant dasselbe auf 150 Kilometern seiner insgesamt 418 Kilometer langen Grenze zum Nachbarland. Die EU hat angekündigt, zusätzlich 900 Beamte ihrer Grenzagentur »Frontex« an die Ostgrenze zu entsenden.