DGB fordert mehr Weiterbildung

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sich für eine Aufwertung der Weiterbildung für Beschäftigte in Deutschland ausgesprochen. Der technologische Wandel müsse mit einem entsprechenden Kulturwandel verbunden werden, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann gegenüber dpa in Berlin. »In den kommenden Jahren sollten Bildung und Weiterbildung auch im Erwachsenenalter viel stärker verankert sein.« Die Kapitalseite pocht unterdessen darauf, dass den Unternehmen bei der Weiterbildung die Schlüsselrolle zukommt. So lehnte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Vorstellungen der SPD ab, nach denen die Bundesagentur für Arbeit zu einer umfassenden Weiterbildungsagentur ausgebaut werden soll. (dpa/jW)