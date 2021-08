Millionen Minijobbern droht Altersarmut

Düsseldorf. Mehr als die Hälfte der ausschließlich gering Beschäftigten zwischen 25 und 65 Jahren zahlt keine Beiträge in die Rentenkasse ein und ist damit von Armut im Alter bedroht. Insgesamt gebe es 1,2 Millionen Minijobber in dieser Gruppe, denen Altersarmut drohe, berichtete die Rheinische Post am Freitag unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Demnach zahlt nur jeder fünfte Minijobber überhaupt Rentenbeiträge. (AFP/jW)