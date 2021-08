NRW: Weiteres Flutopfer gestorben

Düsseldorf. Die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen (NRW) wurde auf nun 48 erhöht. Ein bei der Flut schwer verletzter Mann sei seinen Verletzungen nach langem Krankenhausaufenthalt erlegen, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf. Er sei bereits am 3. August gestorben. Bei der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz Mitte Juli sind insgesamt 181 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/jW)