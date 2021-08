Bürokratie am Pranger

Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa Nehmen nur Auserwählte in Empfang: Vertreter von Außen- und Innenministerium nebst Bundespolizei auf der Rollbahn in Taschkent (17.8.2021)

Für »Pro Asyl« steht außer Frage, wer in erster Linie dafür verantwortlich ist, dass sogenannte Ortskräfte und ihre Angehörigen in Afghanistan jetzt um Leib und Leben fürchten müssen: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein Ministerium. Seit Monaten verzögere das Ministerium durch Festhalten an bürokratischen Verfahren eine Rettung dieser Menschen, kritisierte Günter Burkhardt, Geschäftsführer der Hilfsorganisation, am Freitag bei einer Onlinepressekonferenz. Er forderte die Aufnahme aller Schutzbedürftigen mit deutschen Bezügen aus Afghanistan. »Das Gebot der Stunde ist: Retten, wen man retten kann«, sagte Burkhardt und warf der Bundesregierung »kollektives Versagen« vor.

Bereits Ende April habe die Nichtregierungsorganisation Vorschläge an die zuständigen Ministerien verschickt, wie die Aufnahme von Schutzbedürftigen aus Afghanistan zu vereinfachen sei, ohne dass sich viel geändert habe, sagte Burkhardt. So habe das Innenministerium weiter am Begriff der »Kernfamilie« festgehalten und damit nur die Ehepartner sowie minderjährigen Kinder von Ortskräften als schutzbedürftig gesehen, nicht aber etwa deren erwachsene Kinder. Auch Ortskräfte, die nicht direkt bei der Bundeswehr oder einer anderen deutschen Stelle angestellt gewesen seien, sondern über einen Subunternehmer, sei die Aufnahme in der BRD verwehrt worden.

»Diese Engführung auf Kernfamilie und Arbeitsvertrag ist unerträglich«, kritisierte Burkhardt. Es sei nur ein Versuch, sich herauszureden, wenn Seehofer auf das für Visaverfahren zuständige Auswärtige Amt unter der Leitung von Heiko Maas (SPD) verweist. Alle Afghanen, die für deutsche Ministerien oder deutsch finanzierte Organisationen und Einrichtungen gearbeitet hätten, müssten jetzt aus dem Land geholt werden, forderte Burkhardt, auch wenn sie bei Subunternehmen angestellt gewesen seien. »Die Taliban fragen nicht nach dem Arbeitsvertrag«, sagte Burkhardt. Es könne nicht sein, dass jemand, der jahrelang die deutsche Botschaft geschützt hat, nicht im Gegenzug von Deutschland geschützt wird.

Zu den gefährdeten Menschen, die sofort aus Afghanistan auszufliegen seien, gehörten auch Journalisten, die für deutsche Medien gearbeitet hätten, Künstler und alle anderen, die sich in Afghanistan für Demokratie eingesetzt hätten. Aufgenommen werden müssten im Rahmen des Familiennachzugs auch Angehörige von bereits in der BRD lebenden Afghanen, erklärte der Pro-Asyl-Geschäftsführer. Er wies darauf, dass an den deutschen Botschaften in Islamabad (Pakistan) und Neu-Delhi (Indien), die für Familiennachzug aus Afghanistan zuständig sind, rund 3.000 Afghanen auf einen Termin warteten, um einen Visaantrag stellen zu dürfen. Deren Anträge müssten schnellstmöglich bearbeitet werden, so Burkhardt.

Als »surreale Diskussion« bezeichnete der Experte das infolge der Machtübernahme der Taliban in Kabul erfolgte Referieren einiger Politiker von CDU und AfD auf das Jahr 2015 (siehe jW vom Donnerstag). Die jetzige Situation sei mit der von damals in keiner Weise zu vergleichen. In einer ergänzenden Mitteilung vom Freitag erklärte Pro Asyl dazu, während viele Afghanen um Leben und Sicherheit bangten, hätten manche Politiker hierzulande »nichts Besseres zu tun, als das rechtspopulistische Mantra ›2015 darf sich nicht wiederholen‹ aus der Schublade hervorzukramen«. Das sei angesichts des Leids in Afghanistan »nicht nur menschenverachtend«, es ignoriere auch die Sachlage vor Ort. Aktuell drohe Afghanistan für viele zur Falle zu werden: »Die Taliban kontrollieren die meisten Grenzübergänge und Nachbar- bzw. Transitstaaten wie der Iran und die Türkei machen ihre Grenzen dicht.«

Wie die Bundeswehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, seien bisher bei elf Flügen mehr als 1.640 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden. Der Afghanistan-Einsatz gilt als bisher größte Evakuierungsmission der Truppe. Bundesaußenminister Maas hat unterdessen die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes (BND) zu Afghanistan kritisiert und dem Geheimdienst die Schuld zugeschoben. »Der BND hat offensichtlich eine falsche Lageeinschätzung vorgenommen, so wie andere Dienste auch«, sagte der Minister dem Spiegel (Freitagausgabe). Damit habe der BND eine erhebliche Verantwortung für das außenpolitische Debakel rund um den Afghanistan-Einsatz.