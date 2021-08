Akute Hungersnot

Spanish Defence Ministry via AP Nach Machtübernahme der Taliban: Menschen fliehen in großer Zahl aus dem Land (Kabul, 18.8.2021)

Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban haben westliche Länder inzwischen mehr als 9.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen, während Tausende noch immer verzweifelt auf ihre Ausreise warten. Die Bundeswehr flog bis in die Nacht zum Freitag über 1.640 deutsche Staatsbürger und afghanische »Ortskräfte« aus. Die USA meldeten am Donnerstag, sie hätten in den vergangenen fünf Tagen rund 7.000 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt evakuiert. Die UNO forderten die Taliban am Donnerstag auf, den Afghanen, die das Land verlassen wollen, einen sicheren Zugang zum Flughafen zu gewähren. Das US-Außenministerium berichtete unterdessen von »produktiven Gesprächen« mit den Taliban.

Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagausgabe) plädierte auch der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), für direkte diplomatische Kontakte zu den Taliban. Die Bundesregierung entsandte den Diplomaten Markus Potzel zu Verhandlungen mit Taliban-Vertretern in die katarische Hauptstadt Doha. Derweil stellte die Bundesregierung Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro für Geflüchtete aus Afghanistan bereit. »Mit dem Geld sollen internationale Hilfsorganisationen unterstützt werden, die die Menschen in den Nachbarländern unterstützen«, teilte das Auswärtige Amt mit.

Die UNO warnte vor einer Verschärfung der Hungersnot in dem bitterarmen Land. »Jeder dritte Mensch« sei von schwerem oder akutem Hunger bedroht, sagte die Leiterin des Welternährungsprogramms in Afghanistan, Mary-Ellen McGroarty, am Freitag. Ihr zufolge betrifft der Nahrungsmangel bereits 14 Millionen Menschen. Ursachen seien zum einen der Klimawandel, zum anderen der militärische Konflikt. Das Land sehe sich mit der »zweiten schweren Dürre innerhalb von drei Jahren konfrontiert«. Wegen des trockensten Winters seit 30 Jahren sei die Weizenernte um 40 Prozent zurückgegangen. Besonders unter Hunger leiden Kinder. Der Deutschland-Geschäftsführer des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Christian Schneider, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: »Wir haben fast zehn Millionen Kinder, die dringend Hilfe brauchen, um überleben zu können.« Bis zum Jahresende befürchte UNICEF, dass »bis zu einer Million Kinder schwer mangelernährt sein könnte«.

Unterdessen machte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den Bundesnachrichtendienst (BND) für das Afghanistan-Debakel verantwortlich. »Der BND hat offensichtlich eine falsche Lageeinschätzung vorgenommen, so wie andere Dienste auch«, sagte der Minister dem Spiegel in einem am Freitag veröffentlichten Interview. »Die Entscheidungen, die aufgrund dieser fehlerhaften Berichte getroffen wurden, sind nach bestem Wissen und Gewissen gefallen«, redete Maas die Verantwortung seines Hauses klein. An einen Rücktritt, den in den vergangenen Tagen verschiedene Seiten forderten, denkt der Außenminister hingegen nicht, wie er im Interview klarstellt. (dpa/AFP/jW