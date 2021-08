Filmen verboten

Sebastian Kahnert/dpa Möchte sie gern, darf sie aber nicht: Filmen, wann, wo und wen sie will

Schon einige Male habe ich hier über einzelne Fälle meiner Tätigkeit als Fananwalt geschrieben. Auch ist bekannt, dass ich Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte bin, in der neun weitere sehr engagierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte für Fanrechte kämpfen. Unsere beiden Kölner Kollegen Westkamp und Hatle haben jetzt an einer Entscheidung des Landgerichtes Köln mitgewirkt, die für Fans im positiven Sinne bahnbrechend sein dürfte. »Team Blau« dürften jetzt allerdings die Schweißperlen auf der Stirn stehen.

Das Landgericht Köln hat nämlich entschieden, dass anlassloses Filmen von Fußballfans rechtswidrig ist. Solange es keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gibt, ist das Filmen für die Polizei tabu. Das dürfte den Uniformierten gar nicht gefallen.

Welcher Fußballfan kennt es nicht: Man kommt zum Auswärtsspiel am Bahnhof an – die Kamera läuft. Man begibt sich zu Fuß zum Stadion – die Kamera läuft. Man steht an der Kasse oder im Fanblock – die Kamera läuft. Fast flächendeckend meint die Polizei, alles und jeden mit ihr festhalten zu müssen.

Dank der Entscheidung des Landgerichts Köln dürfte damit vorläufig Schluss sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Staatsmacht damit umgeht. Wir als Fananwälte und Strafverteidiger haben mit dieser Entscheidung aber etwas in der Hand, um Faninteressen noch besser vertreten zu können.

Auch wenn die Ereignisse, die der Entscheidung zugrunde liegen, aus dem Jahre 2016 sind, zeigen sie wieder einmal eines: Als Fußballfan und Fananwalt braucht man zwar einen langen Atem, dennoch lohnt es sich immer wieder, »Team Blau« in die Schranken zu weisen und auf rechtsstaatliches und verhältnismäßiges Handeln zu drängen. Auch die Polizei unterliegt den Regularien des Rechtsstaates, auch wenn sie es manchmal nicht wahrhaben will.

Und so geht diesmal mein Gruß aus der Hauptstadt in die Domstadt für das engagierte Auftreten unserer Kollegen der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte für die Faninteressen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.