Clinch vorm Ring

Marten Lange »Es müssen unabhängige Kontrollinstitutionen geschaffen werden« – Boxerin Sarah Scheurich

Es ist eine Art Generalabrechnung. Verfasserin des Anfang August verbreiteten offenen Briefes ist Sarah Scheurich (jW berichtete). Im Visier der 27jährigen Mittelgewichtlerin stehen der Deutsche Boxverband (DBV) und dessen Sportdirektor Michael Müller. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Willkür, Mobbing, fehlende demokratische Teilhabe für Athletinnen und Athleten – und nicht zuletzt mangelnde Prävention vor sexualisierter Gewalt. »Helfen Sie uns«, so Scheurichs Appell, »den DBV zu einem für Frauen und Männer attraktiven, diskriminierungsfreien Verband zu machen, der den Werten des Sports wie Gerechtigkeit und Fairness entspricht.« Neben Scheurich hatten den offenen Brief fünf weitere frühere Nationalmannschaftsboxerinnen und -boxer unterzeichnet, etwa die Federgewichtlerin Ramona Graeff.

Der Spiegel legte in seiner aktuellen Ausgabe nach: »Manche (Athletinnen und Athleten, jW) kehrten dem Verband von sich aus den Rücken, anderen wurde die Sportförderung entzogen, wohl auch, weil sie die Arbeit des DBV öffentlich kritisiert hatten.« Zu letzteren zählt Scheurich. Die Initiatorin des Hashtags »Coach, don’t touch me« (Trainer, rühr mich nicht an) moniert seit Jahren Missstände und Missbrauchsfälle im Verband. Mit Folgen: Der DBV teilte der Boxerin in einem jW vorliegenden Schreiben vom 30. Juni mit, dass sie nicht mehr im Nationalmannschaftskader sei und folglich bis Jahresende aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr ausscheide. Ein sportliches Todesurteil. Begründung: Bei Scheurich müsse seit 2019 »eine eher absteigende Tendenz konstatiert werden«, so DBV-Sportdirektor Müller, ihre boxerische Entwicklung stagniere. Mehr noch: Trainer und Betreuer müssten vor »falschen Behauptungen und Angriffen« geschützt werden. Die Entscheidung für den Ausschluss sei »einstimmig« im Trainerteam gefällt worden, betonte Müller. Dabei unterschlägt der DBV: Scheurich ist amtierende deutsche Meisterin und seit 2013 die einzige in ihrer Gewichtsklasse, die Medaillen bei internationalen Turnieren geholt hat.

Scheurich kontert. Die Aussagen Müllers seien teils verleumderisch, so die Athletin am Mittwoch gegenüber jW. Sie werde u. a. juristisch gegen die Streichung aus dem Kader vorgehen und wolle in die Sportgruppe der Bundeswehr zurückkehren, »weil Nominierungskriterien nicht eingehalten wurden und dem Entscheidungsgremium mitunter die Expertise fehlte«. Scheurich ist kein Einzelfall. Boxkollegin Graeff verkündete bereits Ende Februar ihren Rückzug aus dem Nationalteam des DBV. Sie könne sich mit der Verbandspolitik unter Müller »nicht weiter identifizieren«, schrieb sie auf Facebook. Graeff wechselte jüngst ins Profilager.

Scheurich geht es nicht nur um »Einzelfälle«. Die Struktur des DBV müsse grundsätzlich reformiert werden, die sei »quasi feudal«. Demokratische Mitbestimmung und politische Kontrolle fehlten. Müller widerspricht: »Unsere Aktivensprecherinnen und Aktivensprecher können Einfluss auf die Verbandsarbeit nehmen. Sie haben in Gremien Sitzungs- und Stimmrecht«, sagte er am Mittwoch im jW-Gespräch. Klar sei aber auch, befand Lothar Heine, Präsident des Amateurboxverbands Brandenburg, dass im Spitzensport nicht jede Einzelheit »stundenlang ausdiskutiert werden kann«. Unter dem Strich zählten Leistungen und Ergebnisse, sonst nichts, sagte er gleichentags zu jW.

Und die Reaktion des DBV auf den offenen Brief? Scheurich: »Der Verband folgt seiner bekannten Strategie, alles erst einmal auszusitzen.« Die Frauenbeauftragten des DBV, Angelika Fischer, reagierte gleichfalls nicht. Müller verwies hingegen auf ein Präventionsprogramm gegen sexualisierte Gewalt, auf die Ombudsstelle, zudem sei »seit 2020 bei allen internationalen Nachwuchswettkämpfen der Nationalmannschaften U 15/U 17/U 19 eine weibliche Vertrauensperson anwesend«. Selbst jeder Landesverband sei verpflichtet, eine Frauenbeauftragte zu benennen. »Ich habe den Eindruck, die wenigen Kritikerinnen und Kritiker wollen diese Veränderungen nicht zur Kenntnis nehmen«, meinte Müller. Für ihn sei das »Kapitel Scheurich« abgeschlossen.

Scheurich indes bleibt im Vorwärtsgang: »Es müssen unabhängige Kontrollinstitutionen geschaffen werden.« Ferner Gremien mit Exboxerinnen und -boxern, »die von der Sportpolitik geschützt und unterstützt werden«. Es sei wünschenswert, den DBV direkt dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu unterstellen. Scheurich weiß, das käme einer Demontage der DBV-Führung gleich.

Rückendeckung erhält sie von Sportpolitikern. Beim DBV samt Landesverbänden liege offenbar einiges im Argen, so der sportpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, André Hahn, am Donnerstag gegenüber jW. »Bei aller ›Autonomie des Sports‹«, so Hahn weiter, »die Verbandsspitzen sind Teil des Problems.« Der Sportausschuss und das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium müssten sich nach der Parlamentswahl im Herbst »intensiv mit dem DBV und den im Raum stehenden Vorwürfen beschäftigen«. Und Felix Bach vom Sprecherteam der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik von Bündnis 90/Die Grünen fordert »den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für ›Safe Sport‹ gegen psychische, physische und sexualisierte Gewalt«. Kurzum: Bloße Absichtserklärungen in Satzungen oder Ehrenkodizes im Downloadbereich von Webseiten seien wertlos, erklärte die Interessenvertretung »Athleten Deutschland« am Donnerstag auf jW-Nachfrage, »wenn Meldungen etwa über sexualisierte Gewalt nicht konsequent nachgegangen wird oder Sanktionen ausbleiben«.

Der offene Brief enthält viel Zündstoff für den DBV. Abzuschreiben sind Scheurich und ihre Mitunterzeichnenden keinesfalls. Im Gegenteil, sie punkten auch außerhalb des Rings.