Erreichtes verteidigen

AP Photo/Joan Mateu Parra »Die Extremisten haben gezeigt, was sie am meisten fürchten. Ein Mädchen mit einem Buch«: Protest am Mittwoch in Barcelona

Afghanische Frauen und Mädchen, die unter der letzten Taliban-Herrschaft, die vor 20 Jahren endete, ungekannte Freiheiten erlangt haben, wollen diese nun, da die militante islamistische Bewegung wieder an der Macht ist, auf keinen Fall verlieren. Die Taliban-Führer haben im Vorfeld und nach ihrer Eroberung Afghanistans versichert, dass Mädchen und Frauen das Recht auf Arbeit und Bildung haben würden, auch wenn dies mit Vorbehalten verbunden war.

Für Khadija, die in Afghanistan eine religiöse Schule für Mädchen leitet, ist jedoch klar: »Die Zeiten haben sich geändert.« Gegenüber Reuters erklärte sie am Donnerstag: »Die Taliban wissen, dass sie uns nicht zum Schweigen bringen können, und wenn sie das Internet abschalten, weiß die Welt in weniger als fünf Minuten Bescheid. Sie werden akzeptieren müssen, wer wir sind und was wir geworden sind.« Dieser Trotz steht für eine Generation von Frauen, die vor allem in den städtischen Zentren aufgewachsen sind und die Möglichkeit haben, Schulen und Universitäten zu besuchen und Arbeit zu finden.

In den vergangenen zwei Jahren, als klar wurde, dass die ausländischen Truppen aus Afghanistan abziehen wollten, versicherten die Taliban-Führer, dass Frauen im Einklang mit dem Islam gleiche Rechte genießen würden. Am Dienstag erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid auf der ersten Pressekonferenz seit der Eroberung Kabuls am Sonntag, dass Frauen das Recht auf Bildung, Gesundheit und Beschäftigung hätten und im Rahmen der Scharia »glücklich« sein würden.

Die afghanische Aktivistin für die Bildung von Mädchen, Paschtana Durrani, äußerte sich skeptisch gegenüber den Versprechungen der Taliban. »Sie müssen ihren Worten Taten folgen lassen. Im Moment tun sie das nicht«, sagte sie gegenüber Reuters und bezog sich dabei auf die Zusicherung, dass Mädchen die Schule besuchen dürfen. »Wenn sie den Lehrplan einschränken, werde ich mehr Bücher in eine Onlinebibliothek hochladen. Wenn sie das Internet einschränken ... werde ich Bücher nach Hause schicken. Wenn sie die Lehrer einschränken, werde ich eine Untergrundschule gründen.«

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, das weiterhin in den meisten Teilen des Landes vor Ort hilft und in Kontakt mit Taliban-Vertretern ist, äußerte indes Zuversicht. »Wir haben laufende Gespräche und sind auf der Grundlage dieser Gespräche recht optimistisch«, sagte der zuständige Leiter Mustapha Ben Messaoud bei einem UN-Briefing. (Reuters/jW)