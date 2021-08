Der tägliche Liter Blut

imago images/KHARBINE-TAPABOR Menschen in besonderen Umständen: Die Hölle auf Erden (Stich von 1491)

Was macht eigentlich die Grusel- und Horrorfraktion der schreibenden Zunft in Deutschlands Buch- und Zeitschriftenhandel? Gewiss, die altbekannten Heftromane à la »Geisterjäger John Sinclair« oder »Professor Zamorra« (Bastei-Lübbe) liegen weiterhin brav in den Bahnhofskiosken aus. Ungewollt versprühen sie noch immer den Charme der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und sind sooo spannend wie eine vergessene Damenstrumpfhose auf einer Parkbank in Bad Tabarz (Thüringen). Okay. Aber der Herr Fitzek, da war doch was? Immerhin hat er ein Dauerabo auf den »LovelyBooks Leserpreis«. Und wer gern Schulaufsätze liest, muss einfach zugreifen. Klischee statt Tiefgang. Dazu ein affektierter Vielschreib-Kartoffelbrei samt dem Sprachgefühl eines Kolkraben beim Bachmannpreis-Vorlesen.

War’s das? Mehr nicht? Doch! Denn es gibt (wieder) Verlage, die es richtig krachen lassen. Harte, realistische Spannungsliteratur finden wir nur abseits des Massengeschmacks. Den täglichen Liter Blut vor dem Schlafengehen gibt es bei Kleinverlagen wie Luzifer, Zaubermond, Basilisk, Blitzverlag oder Amrun, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, uns das Fürchten zu lehren. Bizarro-Fiction, Splatterpunk, postmoderner Horror oder Horrorthriller nennt man die ungewöhnlich frischen Geschichten dieser frechen, kleinen Wadenbeißerverlage, die sich wie ein krakenförmiger Schimmelteppich in den Buchregalen der Bahnhofsbuchfilialen ausbreiten. Seit nun 20 Jahren ganz vorn an der Totenschädelfront: der Leipziger Festa-Verlag (»Wenn Lesen zur Mutprobe wird …«). Bisherige Großtat: 2005 begann man mit der vollständigen Neuübersetzung und Herausgabe der Gesammelten Werke von H. P. Lovecraft in sechs Bänden. Ansonsten hat sich Festa auf US-amerikanische Genre-Autoren spezialisiert. Einer von ihnen ist Edward Lee. Ob ­Extremhorror oder Schwarze Phantastik, in den USA ist er bekannt wie ein bunter Hund (allerdings ein Hund mit einer Axt im Rücken …). In Deutschland wurde Lee 2012 mit dem Vincent-Preis für das beste internationale Horrorliteraturwerk etwas bekannter, im Jahr darauf erschien prompt sein erster Roman im Verlag von Frank Festa. Der hatte den Vincent-Preis 2010 für seine verlegerische Tätigkeit erhalten.

Viele Lee-Romane folgten. Düster und kompromisslos, psychologisch genau – und vor allem die sozialen Milieus scharf sezierend, splattert sich Lee mit viel Schreibfreude, Augenzwinkern und schlauen Arrangements durch bestialische Mord- und Vergewaltigungsplots. Braucht man so was? Ja, verdammt! Der im Juni auf Deutsch erschienene Roman »Leichenwald« (Erstveröffentlichung USA 2005) kocht über vor Sozialkritik an der entmenschlichten Doppelmoral der Redneck-Kaste* in den Südstaaten der USA. Gierschlündige Geschäftemacher und »Gutmenschen«-Primaten bekommen natürlich auch ihr Fett weg. Meist mit einem scharfen Messer … Bei Edward Lee sind es aber nicht (nur) die Monster, die Menschen zerpflücken und sich ins Maul stopfen; wir stoßen bei ihm oft auf Menschen in besonderen sozialen Umständen. Menschen, die zu Monstern mutieren (müssen). Diese Menschen verhalten sich dann »schlimmer als Tiere«! Die Dialektik dabei: Mir ist kein einziges Tier bekannt, das andere Tiere vergast oder mit Atombomben bewirft oder »Ehrenmorde« verübt … »Leichenwald« liest sich für mich wie ein Aufklärungsbuch über die populäre Form deutscher Rednecks und darüber, was aus ihnen noch werden kann im verqueren (Alp-)Traumland BRD. Bisher schwenken sie noch blaue Fahnen oder delirieren vom Untergang des Abendlandes. Aber die deutschen Rednecks funktionieren zumindest psychosozial wie ihre Verwandten aus Übersee. Resümee zum Roman: »Leichenwald« ist eine Provokation und Lee ist »literarische Körperverletzung« (Richard Laymon). Aber was kann er dafür? Er kann als Autor, was er muss. Und das kann er!

* »Rednecks« (Rotnacken, weil unter der Sonne hart arbeitend): rechtskonservative bis christlich-fundamentalistische arme oder ständig von Armut bedrohte soziale Schicht in den wenig entwickelten oder abgehängten Gebieten der USA (u. a. den Südstaaten), die trotz sozialer Deklassiertheit jegliche Form des Sozialstaates strikt ablehnt, meist offen rassistisch auftritt, die Einzelkämpfermoral lobt und ihre soziale Unabhängigkeit feiert. Rednecks lieben Waffen, die Jagd, das Handwerkliche, Bier und Whisky. Viele leben in Mobilheimsiedlungen (Trailerparks) oder einfachsten Hütten und sind prekär beschäftigt. Ihre Radikalität speist sich aus ihrer kleinbürgerlichen, von Not und Schulden geprägten Existenz. Demnach neigen sie zu anarchistischen Weltreflexionen wie auch zu faschistoiden Gewaltexzessen.