Haiti: Opferzahl nach Erdbeben steigt

Les Cayes. Nach dem gewaltigen Erdbeben in Haiti ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 2.189 gestiegen. Weitere 332 Menschen würden noch vermisst, teilte die haitianische Zivilschutzbehörde am Mittwoch abend (Ortszeit) mit. Mindestens 12.268 Menschen wurden demnach bei dem Beben der Stärke 7,2 am Sonnabend verletzt. Darüber hinaus wurden nach neuen Erkenntnissen knapp 53.000 Häuser zerstört und gut 77.000 beschädigt. Dringend benötigte Hilfe erreichte die betroffene Region nur schleppend. (dpa/jW)