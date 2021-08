Libanon: Öllieferung aus Iran angekündigt

Beirut. Trotz internationaler Sanktionen will der Iran nach Angaben der Hisbollah Öl an den Libanon liefern. Ein Schiff mit Dieselöl an Bord werde »innerhalb von Stunden« in See stechen, sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Weitere Tanker sollten folgen. Nasrallah warnte die USA und Israel: »Wir wollen mit niemandem eine Konfrontation.« Das Schiff werde jedoch als »libanesisches Gebiet« betrachtet, wenn es im Iran aufbreche. Es gehe darum, dass die Menschen im Libanon ein normales Leben führen könnten. Der Libanon leidet seit Monaten unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die zu einem dramatischen Versorgungsmangel geführt hat. Seit Tagen sind überall im Land die Tankstellen geschlossen, weil es an Treibstoff fehlt. (dpa/jW)