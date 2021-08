»Die Blockade ist eine Realität«

Hintergrund: Ziel: Regime-Change

Als in Kuba am 11. Juli in mehreren Orten Hunderte Menschen wegen des anhaltenden Mangels an Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln auf die Straße gingen und gegen die Ausfälle in der Stromversorgung protestierten, schien der Zweck der seit mehr als 60 Jahren von den USA gegen das Land verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade erfüllt. Präsident Kennedys Staatssekretär Lester Mallory hatte als deren Ziel am 6. April 1960 in einem Memorandum der US-Regierung vorgegeben, in Kuba »Enttäuschung und Unzufriedenheit über wirtschaftliche Mängel« zu erzeugen. Laut dem Memorandum sehen die USA in der Blockade eine Chance, »die Wirtschaft zu schwächen und Kuba Geld und Versorgung zu rauben, um Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen«.

US-Präsident Barack Obama erklärte am 17. Dezember 2014, dass sein Land am Ziel eines Regime-Change festhalte, die US-Politik der vergangenen 50 Jahre gegenüber Kuba aber gescheitert sei. Er ließ einige Sanktionen aufheben und setzte auf eine Politik eines »Wandels durch Annäherung«. Doch Donald Trump vollzog erneut eine Kehrtwende. Mit 243 neuen Sanktionen verschärfte er die US-Blockade in einem bis dahin nicht erlebten Ausmaß. Reedereien wurden daran gehindert, Treibstoff nach Kuba zu liefern, Firmen und Banken in aller Welt unter Druck gesetzt, um jedweden Handel und alle Finanzgeschäfte mit der Insel zu unterbinden.

Die von den Vereinten Nationen als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilten Blockademaßnahmen zeigten Wirkung. Benzin, Diesel und Schweröl wurden knapp, Stromversorgung und Warentransport mussten eingeschränkt werden. Selbst im eigenen Land produzierte Lebensmittel gelangten nicht mehr in die Geschäfte. Der zunächst von Trump und dann durch die Coronapandemie verursachte Einbruch des Tourismus führte zur weiteren Verknappung der Devisen, die für den Import von Nahrung, Medikamenten, vor allem aber Rohstoffen zur Produktion der von kubanischen Wissenschaftlern entwickelten Covid-19-Impfstoffe benötigt werden. Trotz der weltweit durch die Pandemie verursachten Krise brach Trumps Nachfolger Joseph Biden sein Wahlversprechen. Statt Obamas Kuba-Politik wieder aufzunehmen, verhängte er weitere Sanktionen.

Mittlerweile ist erwiesen, dass die zunächst friedlichen Proteste vom 11. Juli durch millionenfach aus dem Ausland in Netzwerken verbreitete Fake News – im Sinne des von Mallory 1960 verfassten Memorandums – angeheizt wurden. Mit gefälschten Bildern und Nachrichten wird versucht, den Eindruck eines »Volksaufstandes« zu vermitteln. Nach dem Motto »Haltet den Dieb« werden Opfer der US-Blockade zu Tätern gestempelt und wird Kuba die Schuld an den wirtschaftlichen Problemen des Landes zugewiesen. (vh)