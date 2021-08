Italien: »Sea-Eye 4« wieder frei

Palermo. Die italienischen Behörden auf Sizilien haben das Seenotrettungsschiff »Sea-Eye 4« nach rund zweieinhalb Monaten wieder freigegeben. Das Schiff sei Anfang Juni in Palermo festgesetzt worden, teilte die private Hilfsorganisation Sea-Eye aus Regensburg am Donnerstag mit. Die Behörden hatten damals nach Angaben der Organisation die Zertifizierung sowie die Abwasser- und Müllentsorgungskapazitäten an Bord beanstandet. Die Crew wolle noch im August zu einem weiteren Einsatz ins Mittelmeer aufbrechen, hieß es weiter. (dpa/jW)