Die Dinge am Rande

imago images/Agencia EFE Immer noch klimafreundlicher als die Formel eins: Zeitfahren zum Vuelta-Auftakt in Burgos (14.8.2021)

Alles bleibt offen: Seit dem vergangenen Sonnabend läuft die 76. Vuelta Ciclista a España und noch ist es zu keiner Vorentscheidung gekommen. Mehrere Fahrer haben Chancen auf den Gesamtsieg, auch der kommende Sprinterkönig und der beste Kletterer lassen sich noch nicht absehen. Nach gerade einmal fünf von 21 gefahrenen Etappen liegt das in der Natur der Sache. Aber große Siege allein sind nicht die Seele des Radsportes. Es sind die kleinen Dinge am Rande, welche für große Hingabe, aber auch für Erstaunen im und ums Peloton sorgen.

Etwa die Geschichte des Schweizer Jungprofis Gino Mäder (Team Bahrain Victorious). Der Oberaargauer mit Wohnsitz in Zürich ist als Helfer des Basken Mikel Landa nicht nur auf der Jagd nach sportlichen Meriten. Seit 2019 im Profigeschäft hatte der inzwischen 24jährige nämlich eine gute Idee für die diesjährige Spanienrundfahrt: Mäder kündigte auf seinem Twitter-Kanal an, dass er für jeden Fahrer, den er auf einer Etappe hinter sich lassen kann, einen Euro zugunsten eines ökologischen Zwecks spenden will. Da der junge Eidgenosse zu den wirklich leistungsstarken und bergfesten Pedaleuren gehört, kann also im Verlauf der Vuelta ein ordentlicher Betrag zusammenkommen. Alleine bei der ersten Bergankunft am Montag hinauf zum 1.485 Meter hohen Picón Blanco ließ Mäder 166 Fahrer hinter sich und kam als 16. ins Ziel. Nach nicht einmal einer Rennwoche ist der gesammelte Betrag schon auf beinahe 700 Euro angewachsen. Bleibt zu wünschen, dass kein Sturz den Schweizer aufhält. Mäder rief dazu auf, Vorschläge abzugeben, wer oder was vom gesammelten Geld profitieren soll. Er glaubt, dass sich professionelle Radsportler, die berufsbedingt permanent um die Welt jetten, es sich gut überlegen sollten, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen die Erderwärmung tun können. Die bisher wohl charmanteste Idee ist, die Errichtung einer Schulfarm in der Nähe seiner Heimatstadt zu unterstützen, um sich später auch direkt beteiligen zu können.

Wahrlich erstaunlich ist die scheinbar ewig dauernde Karriere von Alejandro Valverde. Der inzwischen 41jährige Weltmeister von 2018 nimmt zum 15. Mal an der Vuelta teil, 2009 triumphierte er. Noch immer kann der sportlich wie charakterlich beeindruckende spanische Altmeister dem Peloton seinen Stempel aufdrücken. »El Imbatido«, der Unbesiegbare, ist Valverde aber schon längst nicht mehr. Lediglich zweimal konnte er in den letzten zwei Jahren über einen Sieg jubeln. 2009 war er in den Fuentes-Dopingskandal verstrickt und wurde daraufhin für zwei Jahre gesperrt. Heute fungiert er im Team Movistar als Edelhelfer für seinen Landsmann Enric Mas und den Kolumbianer Miguel Ángel López. Alle drei liegen in aussichtsreicher Schlagdistanz zum Topfavoriten auf den Gesamtsieg, Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Der Slowene gewann das Auftaktzeitfahren in Burgos, holte die ersten Sekunden Vorsprung auf die schärfsten Konkurrenten heraus und schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Roglic hat nicht nur kürzlich in Tokio im Kampf gegen die Uhr Olympiagold geholt, sondern auch seit 2019 sämtliche Zeitfahren der Spanienrundfahrt für sich entschieden. Der ehemalige Skispringer hat also gute Aussichten auf den dritten Vuelta-Gesamtsieg in Folge. Doch seine Jäger stehen bereit.