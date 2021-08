Weselsky unter Beschuss

Wolfgang Kumm/dpa Erneut Ziel einer Medienkampagne: GDL-Chef Claus Weselsky auf einer Protestkundgebung am Dienstag in Berlin

Schon als sich im Juni der Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) abzeichnete, war absehbar, wie die Reaktion eines Großteils der Medien ausfallen würde. Wenn die Züge in den Depots blieben, hieß das bisher: Bahn frei für Hetze gegen die GDL und vor allem deren Chef, Claus Weselsky. So war es bei den Bahnstreiks von Herbst 2014 bis Mai 2015 – und so kam es auch diesmal. Von Ausnahmen abgesehen fielen die Leitmedien über die Gewerkschaft her, als der Streik am 10. August begann. So weit wie damals, als eine wochenlange Kampagne von Bild und anderer in Morddrohungen gegen Weselsky gipfelte, ist es bisher nicht gekommen. Aber die Strategie ist dieselbe. Nach Kräften werden die Ziele des bei einer Urabstimmung mit 95 Prozent beschlossenen Arbeitskampfes diffamiert, Weselsky wird als Machtmensch dämonisiert, der Millionen Bahn-Kunden für seinen krankhaften Ehrgeiz leiden lasse.

Bereits die Überschriften belegen, dass viele Medien an dieser Personalisierung des Konfliktes festhalten. »Claus Weselsky – der selbst ernannte Robin Hood der Eisenbahner« hießt es in der Badischen Zeitung, »Bühne frei für den Gruppenegoisten Weselsky« im Handelsblatt, der Tagesspiegel titelte »GDL-Chef Weselsky hat jedes Maß verloren« und das Portal ntv.de »Claus Weselsky – der Überlebenskampf eines Egomanen«. Als wäre das als Parole von oben ausgegeben worden, folgen fast alle bürgerlichen Medien demselben Argumentationsmuster: Es gehe der GDL und Weselsky ja gar nicht um Lohnerhöhungen oder dergleichen, da stecke etwas ganz anderes dahinter.

Dabei werden meist Fakten auf mehr oder weniger raffinierte Weise mit Halbwahrheiten und Verdrehungen vermischt. Typisch für dieses Vorgehen ist ein Kommentar auf ntv.de vom Dienstag. Darin heißt es mit Blick auf die GDL: »Denn im Konflikt geht es ihnen vorrangig gar nicht um Tarifergebnisse. Es geht ihnen in erster Linie darum, den eigenen Einfluss im Konzern zu vergrößern und der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG möglichst viele Mitglieder abzujagen.«

Ganz falsch ist das nicht, aber zugleich grob vereinfachend. Zu Recht wird darauf verwiesen, dass es bei dem Arbeitskampf letztlich auch um das Tarifeinheitsgesetz (TEG) geht. Das Gesetz, das die große Koalition im Frühjahr 2015 durchboxte – nicht zufällig zum Ende des damaligen Bahnstreiks – schreibt vor, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft gilt, die unter den Beschäftigten die meisten Mitglieder hat. Der eigentliche Zweck des Gesetzes: Es soll den kleinen – und oft kämpferischen – Spartengewerkschaften (wie GDL, Marburger Bund oder Cockpit) die Luft zum Atmen nehmen.

Von diesen (gewollten) Auswirkungen des Gesetzes ist in den Leitmedien in der Regel nichts zu lesen. Vielmehr wird das TEG oft noch bejubelt. So heißt es im erwähnten Kommentar auf ntv.de, es solle »einen Überbietungswettbewerb von Gewerkschaften und die Spaltung einer Belegschaft verhindern«. Eine kühne Behauptung, die auch das Hamburger Abendblatt verbreitet. In einem Kommentar vom Sonnabend unter der Überschrift »Die Geisterfahrt des Claus Weselsky« wird das TEG als Gegenmittel gegen eine Polarisierung der Belegschaften angepriesen. Die EVG wird vom Abendblatt als »besonnene Gewerkschaft« gelobt, die »die Interessen ihrer Mitglieder im Blick hat, ohne die Interessen der Unternehmen auszublenden«.

Bei der GDL bleibt man trotz der neuerlichen Attacken gelassen. Gegenüber jW erklärte Weselsky am Montag: »Man hat in der Vergangenheit versucht, die GDL zu diffamieren und mich persönlich zum Buhmann zu machen, vielfach mit unlauteren Mitteln. Das hat nicht geklappt.« Nach der letzten Tarifauseinandersetzung sei anerkannt worden, »dass das konsequente Eintreten für Mitgliederinteressen eine gute Sache ist«. Tatsächlich zeigten die Menschen »viel mehr Verständnis für unsere Maßnahmen, als uns öffentlich weisgemacht werden soll«, sagte der Gewerkschaftschef und fügte hinzu: »Ich persönlich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Fahrgäste ganz genau verstehen, was uns umtreibt, wenn man ihnen unsere Forderungen und die Hintergründe der Auseinandersetzung einmal in Ruhe erläutert.«