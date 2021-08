Nachschlag: Verraten und verkauft

Kay Nietfeld/dpa Geballte Verantwortungslosigkeit: Außenamtschef Heiko Maas will vom Vormarsch der Taliban in Afghanistan nichts gewusst und geahnt haben

Das Sommerloch bietet dieses Jahr unverhoffte Nachhilfe in Politik. Seit Monaten befanden sich die Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch. Die einzigen, die davon nichts gewusst haben wollen, waren Leute wie Außenminister Heiko Maas (SPD). Im Gespräch mit Marietta Slomka vom »Heute-Journal« gibt er wenigstens zu, dass es eine »Fehleinschätzung« der Situation gegeben habe. Wie es aber dazu kommen konnte, darauf bleibt er eine Antwort schuldig. Statt dessen druckst Maas herum und versucht den Eindruck zu erwecken, dass immerhin jetzt alles Notwendige getan würde, frühere »Ortskräfte« der Bundeswehr in Sicherheit zu bringen. Allerdings bleibt zu hoffen, dass die Lektion überall in der Welt verstanden wird: Man kollaboriere nie mit Vertretern eines NATO-Landes, sonst ist man am Ende verraten und verkauft. Ebenso steht es um die Parteien, die den Afghanistan-Einsatz beschlossen und mitgetragen haben. Ein Test, ob die Lektion auch verstanden wurde, folgt mit den Wahlen im September. (jt)