imago images/Reichwein »Erich Kästner hat einst empfohlen, das Pack einfach übers Knie zu legen«

Wenn sogar jemand, der wie der einstige sachsen-anhaltische Innenminister »Stahlknecht« heißt (und auch so aussieht), jedes Mal die Ohren anlegt, wenn die Abgeordneten der AfD im Stechschritt in den Landtag einmarschieren – dann, ja dann hat man ein gewaltiges Problem. Wie soll man nur mit den Rechten umgehen?

In der hohen Politik neigt man dazu, die AfD wahlweise zu ignorieren oder sie oberlehrerhaft zu maßregeln und sich an seinen eigenen stilvoll vorgetragenen Argumenten zu ergötzen. Ihre Wähler werden entweder (vom Ostbeauftragten der Bundesregierung) verloren geglaubt oder in ermüdend kleinteilige Diskussionen verwickelt (bevorzugt vor dem Zweitwohnsitz des sächsischen Ministerpräsidenten).

Beides verpufft. Die AfD hat im Juni in Sachsen-Anhalt entgegen aller Vorhersagen ein stabiles Wahlergebnis erzielt. Wer nun noch glaubt, dass ihre Anhänger nicht wüssten, dass die Rechten rechts sind, ist ganz schön dumm. Inzwischen dürfte selbst der beschränkteste Wähler begriffen haben, dass die AfD tendenziell faschistisch ist. Sie wird gewählt, weil ihre Anhänger das Neonazitum tolerieren oder sogar unterstützen. Wer die AfD wählt, ist ein Faschist oder Wegbereiter der Faschisten.

Wie nun aber mit diesen Leuten umgehen? »Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft«? Der Salonsozialist Tucholsky hilft da nicht weiter. In Halles Altstadt schweigen die Passanten, wenn die Rechten ihre Parolen über den Markt grölen. In Leipzig-Connewitz verprügelt eine Studentin pöbelnde Nazis mit Metallstangen. Darf man das Böse mit Bösem bekämpfen? Genau das ist die Crux mit der sogenannten wehrhaften Demokratie: Wird sie angegriffen, müssten wir sie verteidigen – und dadurch zwangsläufig schuldig werden. Im christlich geprägten Kulturkreis ist das ein Unding: Man sollte eher die zweite Wange hinhalten. Aber wie weit kommt man damit? Beate Klarsfeld wurde im Eilverfahren zu einem Jahr Haft verurteilt, weil sie den Nazikanzler Georg Kiesinger ohrfeigte. Müsste nach dieser Logik der Hitler-Attentäter Georg Elser, wäre er erfolgreich gewesen, nicht als verurteilenswerter Mörder gelten?

In Leipzig sitzt die Studentin in Haft. In Halle versammelt sich allwöchentlich der rechte Mob, unter Polizeischutz. Nach wie vor ist es verboten, rechte Graffiti zu übersprühen. Nach wie vor darf man keine Ohrfeigen austeilen. Erich Kästner hat einst empfohlen, das Pack einfach übers Knie zu legen. Das klang schon damals mehr nach einer Kapitulation als einem Aufruf zur Gegengewalt. 90 Jahre später sind wir noch immer ratlos, wie Zivilcourage genau funktioniert. Im Fernsehen läuft gerade der »Kampf der Reality-Stars«. Gina-Lisa und ein Prinz von Anhalt sind auch dabei. Vielleicht lenkt das ja ein bisschen ab.