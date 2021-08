Alle mal aufhören

Endmöräne e. V. Wir bauen eine Arche: Vorbereitungsarbeiten in Beeskow

»Tomorrow Never Waits«, lautet der Titel der Ausstellung des Künstlerinnenvereins »Endmoräne«, die zum ersten Mal in seiner dreißigjährigen Geschichte in einer produzierenden Fabrik stattfindet, dem Spanplattenwerk in Beeskow. Das entstand in den 1960er Jahren in der DDR und befindet sich heute im Besitz eines chilenischen Konzerns. Bislang erweckte »Endmoräne« jedes Jahr mit einer Ausstellung ein verlassenes Gebäude in Brandenburg zu neuem Leben, einen zerfallenden Landsitz etwa oder eine aufgegebene Produktionsstätte. Mit Installationen, die im Rahmen eines Workshops vor Ort entwickelt werden, thematisieren die Künstlerinnen nicht nur den historischen Kontext, sondern stellen gesellschaftspolitische und philosophische Überlegungen an, ohne belehrend zu sein.

Die große Qualität der Künstlerinnen liegt in der nur scheinbar leichthändigen Umsetzung ihrer Arbeiten. Sie vermögen es, die sozialen Verhältnisse zu be- und hinterfragen und in ihren Installationen und Skulpturen mit Humor zum Tanzen zu bringen. Die meisten der Arbeiten existieren bloß für die Ausstellungszeit und »überleben« lediglich in der Dokumentation, was sie für den Kunstmarkt uninteressant macht. Zum Prinzip der »Endmoräne«, die von der Malerin und Plastikerin Erika Stürmer-Alex initiiert wurde, gehört es, je Station immer weitere Künstlerinnen hinzuzuladen – zwanzig kamen nun nach Beeskow. Auf der Fahrt dorthin rattert der Zug aus Berlin am Berghain vorbei. Dessen Fassade schmückt weithin sichtbar der Schriftzug »Morgen ist die Frage«, in Erinnerung an Ornette Colemans legendäres Album von 1959 »Tomorrow Is the Question!«. Während bei Coleman die Anrufung der Zukunft des Jazz zuversichtlich war, schwingt bei »Endmoränes« »Tomorrow Never Waits« die Dringlichkeit zu handeln mit. Es sind dystopische Zeit, die Uhr tickt. Covid-19, Kriege und die rapide Erderhitzung, die Naturkatastrophen auslöst, ziehen weltweit Verwerfungen nach sich. In diesem Kontext stellen sich Fragen nach Arbeit, Verbrauch, industrieller Produktion, Warencharakter und Überfluss nochmals ganz neu.

Schon kurz nach dem Betreten des Spanplattenwerks werden die Besucher von den ausgedienten, höchst seltsamen Maschinen und Schrottteilen in ihren Bann gezogen. Wie kommt Kunst gegen diese starken Effekte an, die auch noch durch die Kulisse mit Schornsteinen, Fördervorrichtungen, komplizierten Rohrnetzwerken verstärkt werden? »Endmoräne« ist bekannt für bedächtige Eingriffe, Kommentierungen und Bedeutungsverschiebungen mit filigranen Mitteln. So treffen die Besucher auf das beige Ungetüm »Spanstreumaschine«. Erst bei näherem Herantreten ist erkennbar, dass es von Christiane Wartenberg in eine unglücksverheißende Arche verwandelt wurde. Mit ihren Gemälden von düsteren und menschenleeren Landschaften und Textfragmenten aus Luthers Bibelübertragung thematisiert sie »ketzerisch« den Ausstellungsort – ein Spanplattenwerk dient trotz aller heute so wohlfeilen Nachhaltigkeitspropaganda der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Am Ende steht die rhetorische Aufforderung: »Sag mir, wo die Bäume sind.« Dass das Reich der Freiheit nicht in Lohnarbeit besteht und jenseits der warenproduzierenden Gesellschaft liegen könnte, deutet sich bei Dorothea Neumann an: Sie hat in einer ausgedienten Baggerschaufel ein Ambiente mit Liegestuhl, Sonnenschirm und Blumen geschaffen, um inmitten des Produktionslärms demonstrativ den Müßiggang zu feiern. Vielleicht sollten wir alle mal fünfe gerade sein lassen, um den stetig steigenden Verbrauch im Kapitalinteresse zu senken. Ohne Verzicht ist der Stop der Erderwärmung nicht zu erreichen, alles andere ist Augenwischerei.

Die in Tokio geborene und seit langer Zeit in Berlin lebende Künstlerin Masko Iso erhebt eine ausgediente Maschine zum Subjekt, das seine Hyperproduktivität reflektiert und sich selbstkritisch anklagt, viel zu viele überflüssige Waren produziert zu haben. Ka Bomhardt verwandelt eine Röhre in eine Bildröhre, die das Motiv einer Zimmeridylle als Schattenspiel zeigt. Erika Stürmer-Alex erinnert mit ihrer Skulptur »Elegie aus Kabeltrommeln« im Inneren der Lagerhalle an die berühmte Karikatur »Pyramide des Kapitalismus«. Hier sind es die ausgedienten Materialien, die zur Pyramide gestapelt sind und daran erinnern, dass politische und ökonomische Eliten über die Ausbeutung der Ressourcen entscheiden, und nicht »die Bevölkerung«. In wenige Kilometer entfernten Grünheide ist beim geplanten Tesla-Werk deutlich zu sehen, wie einmal mehr Umwelt, Bevölkerung und Zukunft gegen einen Investor den kürzeren ziehen.