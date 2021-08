Kampf der Finanzoligarchen

Aly Song/REUTERS Rad ab: Woods will den Preis für die Tesla-Aktie auf 3.000 Dollar hieven

Der Ruf eilt ihr voraus: »The Godmother« wird sie von Investmentbankern genannt. Ca­thie Wood gilt als erfolgreichste Spekulantin der Welt. Die evangelikale Christin und Unterstützerin Donald Trumps backt keine kleinen Brötchen. Ihr Fonds »Ark Invest« warf zwischen 2014 und 2021 im Schnitt 39 Prozent Rendite ab – mehr als das Dreifache dessen, was die im S & P 500 gehandelten größten US-Konzerne erzielten.

Um die exorbitanten Gewinne erreichen zu können, geht Wood ins Risiko. Gekauft werden nur Papiere, die mehr als 15 Prozent Rendite abwerfen und deren Werte sich ihrer Meinung nach in fünf Jahren verdoppeln werden. In ihrem aktiv gehandelten ETF (Exchange Trade Fonds) »Ark Innovation« sammelt sie Anteile an Konzernen aus der High­techbranche. Vorneweg der Elektroautobauer Tesla und die Kryptowährung Bitcoin, aber auch das weniger bekannte Streamingunternehmen Roku oder die Telemedizinfirma Teladoc. Von Tesla erwartet sie, dass der Aktienkurs von derzeit rund 570 Dollar auf 3.000 Dollar im Jahr 2025 steigen wird. Bitcoin werden ihrer Meinung nach in naher Zukunft 500.000 Dollar kosten. In der Coronakrise konnte sie mit dem Geschäftsmodell besonders absahnen: Ark Invest legte zwischen März 2020 und Februar dieses Jahres um 350 Prozent zu.

Doch seither ist Flaute. Anleger zogen in den vergangenen drei Monaten netto 530 Millionen Dollar aus dem Fonds ab. Seit seinem Jahreshoch im Februar hat Woods Flaggschiff mehr als 25 Prozent an Wert verloren, berichtete das Handelsblatt am Mittwoch. Ein Faktor ist das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Internetriesen im eigenen Land. Ark Invest stieß erst im Juli Papiere von Alibaba, JD.com und Tencent ab. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Beijing kurzfristig den geplanten weltgrößten Börsengang der Alibaba-Tochter Alipay auf Eis gelegt (siehe jW vom 5.11.2020). Seither geht die Regierung sukzessive gegen die Big Player auf dem Onlinemarkt vor. Zuletzt hatte die nationale Wettbewerbsbehörde am Dienstag ein neues Gesetz vorgelegt, dass Unternehmen verpflichtet, keine Algorithmen zu verwenden, um den Datenverkehr zu lenken oder die Entscheidungen der Nutzer zu beeinflussen. Marketingkampagnen, die auf gefälschte Bewertungen oder Ratings abzielen, sollen unterbunden werden. Die Aktienkurse der Onlineriesen büßten daraufhin in Hongkong rund vier Prozent ein. Verzocken liegt anscheinend in der Familie: Auch Woods Liebstem, dem Investor Bill Hwang, hatte die chinesische Regierung die Bilanz verhagelt. Dessen Hedgefonds Archegos Capital ging im Frühjahr pleite und lud mehreren Großbanken Kosten in Milliardenhöhe auf (siehe jW vom 30. März).

Woods spekulative Umtriebe rufen neuerdings Nebenbuhler auf den Plan. Michael Burry – Hauptfigur aus dem Hollywood-Schinken »The Big Short« – der mit Wetten auf den Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts 2008 reich wurde, hat sich Wood zur Zielscheibe auserkoren. Der von Burry gemanagte Hedgefonds Scion Capital hält 235.500 Anteile an Ark Invest im Wert von rund 30 Millionen Dollar und setzt damit auf fallende Kurse. Solche Put-Optionen geben dem Inhaber das Recht, Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Spekulanten setzen damit auf fallende Kurse, denn wenn der Kurs vor dem Ablaufdatum der Option unter dem vereinbarten Kurs liegt, kann der Inhaber der Put-Optionen die Aktien mit Gewinn verkaufen. »Die Leute fragen mich immer, was an den Märkten los ist«, schrieb Burry im Juni auf Twitter. »Es ist einfach. Es ist die größte Spekulationsblase aller Zeiten in allen Bereichen – um zwei Größenordnungen mehr.« Das Vorgehen von Ark Invest erinnere ihn an Fondsmanager in den 90ern, die nach dem Platzen der Dotcom-Blase alles verloren hatten. Burry hält nichts von Tesla. Der Konzern macht Gewinne aus dem Zertifikatehandel für CO2-Emmissionen und dem Handel mit Bitcoin. Er hält die Aktie deshalb für überbewertet. Die Tesla-Papiere haben seit Anfang 2020 fast 700 Prozent an Wert gewonnen. In diesem Jahr hat der Kurs seit dem Rekordhoch im Februar aber um mehr als 20 Prozent nachgegeben. Damit steigen die Gewinnaussichten für Burry. Er besitzt mittlerweile Put-Optionen auf 1,1 Millionen Aktien des Elektrobauers im Wert von 730 Millionen Dollar. Auch von Kryptowährungen will er nichts wissen. Bei Bitcoin handele es sich um »eine spekulative Blase, die mehr Risiken als Chancen birgt«.

Wood findet die Attacke gar nicht lustig. Sie zwitscherte am Dienstag abend an Burry gerichtet zurück: »Ich glaube nicht, dass er die Grundlagen versteht, die zu einem explosiven Wachstum und zu Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Innovation führen.« Für ihre Geschäfte hat sie einen gewichtigen Fürsprecher. Schließlich weiß sie den Herrn bei den Deals fest an ihrer Seite. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitierte sie mit den Worten: »Es geht darum, Kapital so der göttlichen Schöpfung zukommen zu lassen, dass es so innovativ und kreativ wie möglich eingesetzt wird.«