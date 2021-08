»Wir müssen das Thema am Kochen halten«

imago images/Hannes P. Albert Mittelfinger für die Profiteure der Klimakrise: Demonstration von »Fridays for Future« in Frankfurt am Main (13.8.2021)

Vergangene Woche protestierten Tausende Klimaschutzaktivisten in Frankfurt am Main. Die nächste größere Demonstration ist für den 24. September vorgesehen – »Fridays for Future« hat zu einem »globalen Klimastreik« aufgerufen, der in 170 Städten stattfinden soll. Was ist geplant?

Aktivistinnen und Aktivisten in mehr als 100 Ländern werden sich an dem Streik beteiligen. Täglich kommen neue Städte hinzu, wie auf der Karte auf unserer Webseite zu sehen ist. Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten zu streiken, auch wegen der andauernden Coronakrise. Die Aktionen werden jeweils vor Ort geplant.

Wird es bei Ihrem Protest zwei Tage vor der Bundestagswahl auch um eine klare Kritik am Handeln der CDU/CSU-SPD-Bundesregierung gehen?

»Fridays for Future« ist parteiunabhängig. Aber: Die nächste Regierung entscheidet darüber, wie unsere Zukunft aussehen wird – und die aller kommenden Generationen. Zu lange hat die heute von Armin Laschet geführte CDU den Klimaschutz blockiert, unser Protest wurde ausgesessen. Dabei ist die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für konsequenten Klimaschutz. Die meisten Politikerinnen und Politiker wissen, dass die Klimakrise menschengemacht ist. Deshalb wurde 2015 das Klimaabkommen in Paris beschlossen, das vorsieht, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen (gerechnet vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2100, jW).

Seitdem wurde allerdings fast gar nicht gehandelt, um die Klimakrise einzudämmen. Jetzt sehen wir die sozialen und ökologischen Folgen. Die nächste Koalition, die regieren wird, muss alles Menschenmögliche tun, um den Ausstoß der Emissionen zu senken. Viele Parteien plakatieren derzeit Klimaschutz, wirksame Programme dafür haben sie nicht beschlossen.

Immer wieder wird über die Nähe von »Fridays for Future« zu Bündnis 90/Die Grünen berichtet. Dabei lässt die vermeintliche Ökopartei, regiert sie einmal wie in Hessen oder Frankfurt am Main mit, Klimaschutz links liegen. Für Oktober ist im Frankfurter Osten geplant, Hunderte Bäume für den Weiterbau der A 66 zu roden. In der jüngeren Vergangenheit wurde der Flughafenausbau im Rhein-Main-Gebiet oder der Autobahnbau im Dannenröder Wald mitgetragen. Hoffen Sie bei der Wahl noch auf die Grünen?

Sie stellen sich als Partei des Klimaschutzes dar, werden dem aber nicht gerecht. Das 1,5-Grad-Ziel ist auch mit ihrem Programm nicht einzuhalten. Die Wissenschaft hat errechnet: Ab 2018 beträgt das noch verbleibende CO2-Budget der Welt, das nicht überschritten werden darf, um das Klimaziel zu erreichen, 580 Gigatonnen. Anteilig für Deutschland sind das 4,2 Gigatonnen. Keine Partei hat das in ihrem Programm berücksichtigt. Voraussetzung ist ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Kohle, spätestens 2030, sowie ein kompletter Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2035. Wir müssen aufhören, dreckige Energieträger zu subventionieren, etwa durch die Pendlerpauschale. Die Verkehrswende muss her. Auch in den Betrieben braucht es notwendige Änderungen.

Ist Die Linke mit ihrem Programm »grüner« als die Grünen?

Die Linke will bis 2035 klimaneutral sein, redet aber nicht über dafür erforderliche konkrete Schritte; zum Beispiel nicht darüber, dass der Ausstieg aus der Nutzung von Verbrennungsmotoren notwendig sein wird. Die Grünen wollen erst 2040 klimaneutral werden, haben dafür aber Maßnahmen benannt.

Sie verweisen darauf, dass die Bundestagswahl Ihre Hoffnung ist, jetzt an der Klimakatastrophe etwas zu ändern. Wie engagieren Sie sich?

Wir haben ein Bündnis zusammen unter anderem mit Verdi, »Unteilbar« oder antirassistischen bis kirchlichen Initiativen, um uns für die sozial gerechte und ökologische Transformation stark zu machen. Wir gehen in vielen Städten wieder freitags auf die Straße. Wählen ist wichtig, reicht aber nicht. Wir müssen das Thema außerparlamentarisch am Kochen halten. Völlig egal, wer nach der Wahl regiert: Klappt es mit der Einhaltung des Klimaziels nicht, werden wir weiter protestieren.