Mehr als 1.000 Vertriebene in Kolumbien

Dipurdu del Guasimo. Im Nordwesten Kolumbiens sind mindestens 1.150 Dorfbewohner aus ihren Gemeinden vertrieben worden. Das berichtete die kolumbianische Zeitung El Espectador unter Berufung auf die nationale Ombudsstelle am Dienstag abend (Ortszeit). Die Bevölkerung gab demnach laut der Mitteilung der Ombudsstelle an, der Clan del Golfo sei seit dem 12. August in die Dörfer La Unión und Dipurdu del Guasimo im Departamento Chocó eingedrungen. (dpa/jW)