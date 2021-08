Iran beschleunigt laut IAEA Urananreicherung

Wien. Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Anreicherung von Uran auf 60 Prozent beschleunigt. Teheran habe die Kapazität seiner Anreicherungsanlage in Natans erhöht, erklärte IAEA-Leiter Rafael Grossi am Dienstag abend in Wien. Demnach sind dort nun zwei statt einer Kaskade von Zentrifugen im Einsatz. Teheran hatte Mitte April damit begonnen, Uran auf 60 Prozent anzureichern. 2018 waren die USA einseitig aus dem Wiener Abkommen ausgestiegen und hatten Wirtschaftssanktionen wiedereingeführt und weiter verschärft. In der Folge zieht sich Teheran seit einiger Zeit ebenfalls schrittweise aus der internationalen Vereinbarung zurück. (AFP/jW)