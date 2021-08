Blutbad in Dschenin

imago images/ZUMA Wire Menschen in Dschenin betrauern die Opfer der jüngsten Runde der Gewalt (16.8.2021)

Am frühen Montag morgen ist eine israelische »Antiterroreinheit« der Grenzpolizei im Schutz der Dunkelheit in das palästinensische Flüchtlingslager in Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlands eingedrungen. Sie hatte den Auftrag, einen jungen Mann zu verhaften. Der Einsatz endete in einem Blutbad: Vier Palästinenser wurden erschossen, darunter ein 19- und ein 21jähriger.

Brennpunkt Dschenin

»Die Verhaftung selbst verlief ohne Widerstand, doch als sich die Einsatzkräfte anschickten, das Lager zu verlassen, gerieten sie unter schweren Beschuss«, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz am Montag. Augenzeugen bestätigten am Dienstag gegenüber der in London erscheinenden panarabischen Zeitung The New Arab den Bericht. »Verdeckte Beamte der Grenzpolizei erwiderten das Feuer auf die Terroristen und neutralisierten sie«, zitierte die Internetzeitung Times of Israel am Montag einen Sprecher der Grenzpolizei. »Verdeckt« bedeutet hier, die Polizisten sind als Palästinenser verkleidet unterwegs gewesen. Sie sprechen perfekt Arabisch und kennen sich mit der Kultur und dem Islam aus.

Zwei der Palästinenser starben in einem Krankenhaus in Dschenin. Die Leichen der beiden anderen nahm das israelische Kommando mit. Möglicherweise, so Haaretz, hoffe Israel, die Körper gegen die sterblichen Überreste von zwei israelischen Soldaten austauschen zu können, die seit 2014 von der Hamas im Gazastreifen aufbewahrt werden.

Einer der Toten gehörte der Saraja Al-Kuds (Jerusalem-Brigade) an, dem bewaffneten Arm des »Islamischen Dschihad«. Das teilte die islamistische Organisation am Montag auf ihrer Homepage mit. Zwei Tote waren Kämpfer der Al-Aksa-Märtyrerbrigaden der Fatah. Der vierte war Mitglied der Hamas.

Dschenin war bereits während der zweiten Intifada von 2000 bis 2005 eine Hochburg des militanten Widerstands und scheint es jetzt erneut zu werden. Im Flüchtlingslager der Stadt wohnen viele Nachkommen derjenigen, die bei der israelischen Staatsgründung 1948 vertrieben worden waren. Die Arbeitslosigkeit ist immens hoch, die Hoffnung gering. Nach einem Anschlag der Hamas in Netanja 2002 mit 30 Toten und 140 Verletzten griff die israelische Armee als Vergeltung das Lager an. Die Gefechte dauerten mehrere Tage. 23 israelische Soldaten und mehr als 50 Palästinenser kamen damals ums Leben. Israel machte einen großen Teil des Lagers dem Erdboden gleich.

Schnell am Abzug

Das eigentliche Ziel der israelische Aktion am Montag war die Verhaftung eines jungen Mannes namens Mohammed Abu Sina. »Er hatte in letzter Zeit Kontakt zu Hamas-Aktivisten in Gaza, um Terroranschläge in Israel zu planen«, sagte ein anonymer israelischer Sicherheitsbeamter gegenüber Times of Israel. Abu Sina habe auch mit dem »Islamischen Dschihad« zusammengearbeitet. Er soll bereits vorher im israelischen Gefängnis gewesen sein, berichtete Haaretz.

Seit dem letzten Krieg in Gaza im Mai dieses Jahres wurden von der Besatzungsmacht laut Haaretz mehr als 40 Palästinenser getötet, darunter Kinder und Jugendliche. »Die Fortsetzung dieser israelischen Politik wird die Dinge zum Explodieren bringen und zu mehr Spannungen und Instabilität führen«, warnte der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudaina, am Montag der Nachrichtenagentur AFP zufolge.

Das scheint auch einigen in der israelischen Armeeführung bewusst zu werden. Generalstabschef Aviv Ko­chavi forderte die Soldaten auf, sich bei der Anwendung von Gewalt gegen palästinensische Zivilisten zu mäßigen und damit eine Eskalation zu vermeiden. Die Armee werde hart gegen Soldaten vorgehen, die sich nicht an die Vorschriften halten. »Wir werden keine Rücksichtslosigkeit akzeptieren«, zitierte ihn Haaretz am vergangenen Donnerstag.

Aufgrund der hohen Zahl an Toten gelten die israelischen Soldaten inzwischen als »trigger-happy« – sprich: Sie haben den Finger schnell am Abzug. »Die meisten schweren Vorfälle der letzten Zeit betrafen Soldaten aus weniger qualifizierten Einheiten, einige davon aus der Reserve, die unnötigerweise – oder ohne ausreichende Vorsicht – bei Vorfällen geschossen haben, die auch Nichtkombattanten betrafen«, stellte Haaretz am Montag fest. »In den letzten drei Wochen wurden mehrere Palästinenser auf eine Weise getötet, die Zweifel an der Einhaltung der Einsatzregeln durch die Soldaten aufkommen lässt.«