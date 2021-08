Kohleausstieg: Verbände kritisieren Scholz

Berlin. Die Umweltverbände BUND und Nabu haben dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz wegen seiner Absage an einen rascheren Kohleausstieg Wählertäuschung vorgeworfen. »Die im Juni beschlossenen Klimaziele werden so nicht erreicht«, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung des BUND-Vorsitzenden Olaf Bandt und des Nabu-Präsidenten Jörg-An­dreas Krüger. »65 Prozent weniger CO2 bis 2030 sind mit einem Kohleausstieg 2038 nicht realistisch.« Auf diese Emissionssenkung hat sich die Bundesregierung in ihrem neuen Klimaschutzgesetz festgelegt. Auch für den Energiesektor ist darin für 2030 ein deutlich geringerer CO2-Ausstoß vorgeschrieben als zuvor. (AFP/jW)