Gipfel der Frechheit

Matthias Rietschel/REUTERS Krise lohnt sich: Für das Geschäftsjahr 2020 hat VW 2,4 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet

Die Bundesregierung bezeichnet es als »Zukunftsfonds«, doch man könnte es auch »Finanzierung von Konzernbossen« nennen. Denn das, was am Mittwoch in der als »Autogipfel« bezeichneten Lobbyistenrunde im Kanzleramt beschlossen wurde, hat nichts mit neuen Aussichten zu tun. Es ist ein Steckenbleiben in der Vergangenheit. Wieder einmal – das hat in der BRD Tradition – soll der Staat die Autobranche fördern. Die neue Finanzspritze beträgt nun eine Milliarde Euro bis 2025. Wofür? »Unser Ziel ist, dass die deutsche Automobilindustrie die klimafreundlichen Autos der Zukunft baut, neue Arbeitsplätze entstehen und Wertschöpfung erhalten bleibt«, so Finanzminister und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Konkretes Ziel der Regierung ist, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, indem vor allem das Ladenetz ausgebaut wird und sogenannte Kaufanreize gesetzt werden. Warum die Unternehmen das nicht selber zahlen können, sagte Scholz nicht. Dabei ist die Frage berechtigt, schließlich profitierten die Autokonzerne jüngst so sehr vom Kurzarbeitergeld, dass sie – mitten in der Pandemie – Milliarden an Aktionäre auszahlten. Um genau zu sein: Bei VW waren es 2,4 Milliarden Euro, bei Daimler 1,4 und bei BMW 1,2.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich der Verband der Automobilindustrie (VDA), dessen Präsidentin Hildegard Müller den neuen Fonds begrüßte. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann äußerte sich etwas zurückhaltender: »Aus Sicht der Beschäftigten entscheidet sich in den Regionen, ob die Transformation gelingt oder zu Arbeitsplatz- und Wohlstandsverlusten führt.«

Heftige Kritik kam hingegen von Umweltverbänden, die mehr Tempo in Sachen Klimaschutz forderten. ­Dafür brauche es eine absolute Energie- und Emissionsreduzierung, erklärte Antje von Broock, Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in einer Pressemitteilung. Es müsse Schluss sein mit Luftnummern wie der Bewertung von Verkehrsemissionen auf der Grundlage von Laborwerten anstatt von Realverbräuchen, sagte sie weiter. »Auch klimapolitische Mogelpackungen wie Plug-in-Hybride gehören aus dem Verkehr gezogen. Ablenkungsmanöver wie Wasserstoff im individuellen Straßenverkehr verhindern die Mobilitäts­wende.«

Auch der klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Lorenz Gösta Beutin, zeigte sich wenig begeistert: »Die Autokonzerne haben Klimapolitik und den technologischen Umstieg jahrzehntelang bekämpft, dass die Allgemeinheit jetzt in die Bresche springen soll ist ein Hohn für jeden einfachen Bürger, der mit steigenden Energiekosten zu kämpfen hat.«.

Line Niedeggen, Sprecherin von »Fridays for Future«, forderte im jW-Gespräch am Mittwoch eine »rasche und komplette Mobilitätswende«, die nicht nur auf Individualverkehr ausgerichtet sei. »Elektroautos sind ein Teil der Lösung, aber es kann nicht funktionieren, dass wir jetzt einfach eins zu eins die Anzahl an Verbrennern damit ersetzen.« Das sei weder sozial gerecht noch aus Umweltschutzgründen sinnvoll. Vielmehr brauche es einen drastischen Ausbau des ÖPNV auf dem Land und in den Städten. Auf die Frage, ob dadurch Arbeitsplätze in der Autoindustrie vernichtet werden könnten, antwortete Niedeggen: »Im Gegenteil. Es können neue Jobs geschaffen werden, denn es müssen Busse, Bahnen, Fahrräder etc. produziert werden.« Und: Die Mobilitätswende sei nur »gemeinsam mit den Beschäftigten« zu schaffen.