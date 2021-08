»Enorme Publikumswirksamkeit«

imago/Gerhard Leber Sportler am Barren (1920)

In einer Studie haben Sie das »Drei-Städte-Turnen« unter die Lupe genommen. Was verbirgt sich hinter diesem turnerischen Vergleich zwischen Berlin, Hamburg und Leipzig?

Seine Premiere erlebte dieser Wettkampf im Oktober 1920, also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, in dem auch viele ehemalige Turner gekämpft hatten und ihnen sportliche Aktivitäten unmöglich waren. Das Turnen sollte wiederaufleben und sichtbar in Erscheinung treten. Vor allem darum wurde dieser Drei-Städte-Wettkampf aus der Taufe gehoben und zugleich an Vorbilder zum Beispiel aus der Leichtathletik oder im Fußball angeknüpft.

Warum ausgerechnet Berlin, Hamburg und Leipzig?

Weil dort Leute wirkten wie der Berliner Oberturnwart Fritz Wolf oder der Turnbruder Rudolf Löhr in Hamburg, die sich dieser Idee verschrieben hatten. Die Protagonisten mussten sich zugleich gegen Widerstände behaupten. Turnen als Wettkampfsport und mit einem Leistungsgedanken stand im Gegensatz zu den damals gültigen Ansichten in der Deutschen Turnerschaft, also dem Verband und seinen Funktionären. Trotzdem haben sie dieses Format nicht untersagt, sondern anfangs immerhin geduldet. Damit war Kunstturnen als Wettkampfsport etabliert. Es ist kein Zufall, dass im April 1921 die ersten nationalen Meisterschaften bei den Männern stattfanden.

Die Premiere von »Berlin–Hamburg–Leipzig« kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges in Hamburg, die 25. Auflage im März 1933 unmittelbar nach Hitlers Machtantritt in Berlin, der 50. Wettkampf nach dem Zweiten Weltkrieg im April 1957 in Leipzig in der DDR – eine erstaunliche Entwicklung?

Als weiteres wichtiges Datum ist das Jahr 1946 zu nennen, als der Städtevergleich nach vier Jahren Unterbrechung sofort wieder aufgenommen wurde. Wie es so schnell nach Kriegsende dazu kam, das muss noch näher untersucht werden. Jedenfalls hatte das Bedürfnis nach dieser Veranstaltung überlebt, vermutlich auch wegen ihrer enormen Zugkraft und Publikumswirksamkeit vor dem Krieg.

Können Sie das etwas näher ausführen?

Im April 1932, in der Hochphase der Wirtschaftskrise, strömten 15.000 Zuschauer zu diesem turnerischen Wettkampf. Die Veranstalter hätten noch weit mehr Eintrittskarten verkaufen können, wenn die Halle größer gewesen wäre. Die Premiere 1920 erlebten rund 2.000 Zuschauer, ein Jahr später waren es schon 5.000. In der Folge mussten die größten Hallen oder Theater am Ort gemietet werden – wie der Wintergarten in Berlin oder eine Messehalle in Leipzig. Unter den Zuschauern befanden sich die jeweils wichtigsten Sportfunktionäre und die kommunalen Honoratioren, die Oberbürgermeister schickten häufig Grußbotschaften.

Turnen als sportliche Attraktion – liegt darin das Erfolgsgeheimnis dieses Formats?

Darüber ist noch zuwenig bekannt, und ich würde mich gern noch weiter damit befassen. Dass der »Drei-Städte-Kampf« trotz dramatisch veränderter politischer Begleitumstände so lange überlebte und auch vom Naziregime gefördert wurde, liegt sicherlich – neben dem großen Publikumszuspruch – auch darin begründet, dass in den jeweils drei Riegen stets austrainierte, sprich: wehrfähige Männer turnten, zum Teil Angehörige der Reichswehr oder der Wehrmacht. Ganz anders ist es dem Drei-Städte-Vergleich der Arbeiterturner ergangen, den es ebenfalls gab und der von der Wissenschaft bisher noch gar nicht erforscht wurde. Diese Parallelveranstaltung der Arbeiterturnerschaft wurde 1933 sofort verboten.

Wie sah das Ende der »bürgerlichen Variante« aus?

Für mich persönlich ist es durchaus erstaunlich, dass dieser Wettkampf sogar noch die staatliche Teilung überlebte, nachdem 1949 die Bundesrepublik und die DDR entstanden waren. Noch bis 1952 blieb der regelmäßige Turnus erhalten. Letztmals hat man sich am 19. April 1957 in Leipzig zum 50. Wettkampf getroffen, wobei die Teilnehmer damals nicht wussten, dass dieses Jubiläum der Schlusspunkt sein würde. Es gab noch einen Anlauf für Nummer 51, der – wahrscheinlich im Zuge des voranschreitenden Kalten Krieges – scheiterte. Auch zum Ende von »Berlin–Hamburg–Leipzig« gibt es noch einige Fragen. Darum wäre ich für weitere Hinweise von Zeitzeugen oder Nachfahren zum Städtekampf sehr dankbar.