Systematische Aufrüstung

Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa Nur die Spitze des Eisbergs: Ausbeute einer Razzia gegen Neonazis in Brandenburg (Eberswalde, 6.7.2020)

Es waren nie nur Baseballschläger und einfache Messer. Faschistische Gruppierungen im In- und Ausland sind längst dabei, sich auf legalem und illegalem Weg mit teils militärischer Feuerkraft auszustatten. Welche Verbindungen unter anderem in Europa dafür genutzt werden, beleuchtet die aktuelle Ausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) mit dem Schwerpunktthema »Waffen, Wahn und Wirklichkeit« zur Aufrüstung diverser Neonazizusammenschlüsse. Wie bedeutend das Thema Waffen und Bewaffnung für deren verschiedene Strukturen und Milieus sind ist, zeigt das Heft Nummer 131 mit seinen insgesamt neun Beiträgen zum Titelthema. Die darin aufgezeigte bedrückende Vielfalt der Aspekte dieses Themenkomplexes macht die Gefahr greifbar und zeigt das konkrete, auch tödliche Risiko für diejenigen auf, die die Neonazis sich als Feinde ausgewählt haben.

Immer wieder spielen in den Beiträgen Versäumnisse oder mangelnde Bereitschaft der Ermittlungsbehörden eine Rolle. Auffällig ist, dass bei fast jeder der dokumentierten Geschichten Vertreter des Staates darin verwickelt sind. So ist der Hauptbeschuldigte eines im Februar 2021 aufgeflogenen rechten Waffenhandelsrings mit Verbindungen nach Kroatien, Alexander Reichl, ein ehemaliger Zollbeamter. Diese »bayerisch-kroatische Waffen-Connection«, so der Titel des AIB-Beitrag ist bekanntgeworden, weil ein Waffendeal in Kroatien aufgeflogen war. In dem anschließenden Prozess hatte ein Zeuge ausgesagt, ein Alexander R. »interessiere sich für automatische Waffen, Kurzwaffen, Pumps, Skorpione und Kalaschnikows (…)« Die Waffen, die er nach Deutschland fuhr, seien für die AfD, eine rechte Partei, vorgesehen gewesen, so die Akten. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass der Hauptbeschuldigte illegale Schusswaffen an AfDler verkauft hat. Dieser gut vernetzte Waffenhändler baute über seine Waffenverkäufe auch Kontakte in andere neofaschistische Organisationen auf. Die rechte Waffenbegeisterung verbindet und ist für solche »Geschäftsmänner« lukrativ.

Wie gut neonazistische Strukturen aufgeklärt werden könnten, beschreibt der Journalist Andreas Förster in seinem Beitrag zu den »(unaufgeklärten) Wegen der NSU-Waffen«. Als das Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sich als rechtsterroristischer »Nationalsozialistischer Untergrund« am Ende selbst enttarnte, fand die Polizei in dessen Wohnmobil sowie seiner als Versteck genutzten Wohnung insgesamt 20 Waffen, 1.600 Schuss Munition sowie zweieinhalb Kilogramm Schwarzpulver. Die »Ceska«-Pistole – Tatwaffe der Serien von Morden an neun Migranten – sowie die Pistolen, mit denen auf Polizisten in Heilbronn geschossen wurde, lagerten in der Wohnung. Ausschließlich bei der »Ceska« hatten sich die Ermittler, so der Vorwurf von Förster, darum bemüht, den Weg der Pistole in den Besitz des Trios nachzuvollziehen. Bei den anderen gefundenen Waffen nicht.