imago images/Cavan Images Feines Gespür für Erwartungen: Protagonist Pax versucht mit dem Strom zu schwimmen

Die Erklärung klingt wie ausgedacht: »In Afrika wollten sie Weihnachten feiern, weil es da nicht immer so scheußlich grau ist wie hier im Winter, und weil er damals noch so klein war, hatten sie nur seinen älteren Bruder mitgenommen.« So erläutert Tante Beatrix dem kleinen Pax die Abwesenheit seiner Eltern. Hundert Seiten später präzisiert sie die Geschichte: »Dann hob sie doch den Kopf in seine Richtung, sah an ihm vorbei aus dem Fenster und nickte, ein Unfall, aber das weißt du doch eigentlich längst, sagte sie.« Da ist Pax bereits ein Schulkind und hat eine Möglichkeit gefunden, um Tante Beatrix und die ungewisse Vergangenheit auf Abstand zu halten: Wie besessen filmt er mit der Kamera, die er in der Film-AG bekommen hat. Zu diesem gefilterten Blick kommt im weiteren Verlauf des Romans noch übermäßiger Alkoholkonsum. Der Kosmos des Kinos bleibt ihm dabei bis zuletzt eine Zuflucht.

Aber von vorn: Eva Romans zweiter Roman »Pax« setzt in den 80er Jahren in dem kleinen Ort Blauenklingen ein. Zunächst findet niemand etwas dabei, dass Pax seiner Tante Beatrix mit Freude beim Nähen, Stricken und Bügeln hilft. Erst später, als er sich gemeinsam mit dem Nachbarsmädchen Leni schminkt und in diesem Aufzug in den Kaufmarkt rennt, ist der Spaß vorbei. Auf Pax’ Lebensweg sind keine Abweichungen vorgesehen – zumal im Zusammenleben mit einer Tante, die ebenso ängstlich wie verklemmt ist und die ihn nur aufzieht, weil ihr nach dem Tod von dessen Eltern eben nichts anderes übrig blieb. Immer wieder hört Pax von ihr: »Nichts war einfach für sie gewesen, wie für dich, Max, sagte sie, du hast es gut.« Pax hat ein sehr feines Gespür nicht nur für Beatrix’ Erwartungen, sondern auch für die aller anderen. Weil er spürt, dass ihm das helfen könnte, distanziert er sich in grausamer Weise von Leni, und wie selbstverständlich geht er zum Fußballtraining, auch wenn er dort als Mädchen beschimpft wird. Auf der Busfahrt zu einem Auswärtsspiel, während die anderen Jungs sich raufen, hat Pax auf dem Schoß des geheimnisvollen Emre sein erstes erotisches Erlebnis. Später lernt er in der Film-AG Matthes kennen, den er wider besseres Wissen küsst, und obwohl der seine Ablehnung sensibel, fast entschuldigend vorbringt, begleitet ihn diese Demütigung noch lange – bis in die Lehre als Bankangestellter, mit der Pax nur eine weitere Erwartung von Beatrix erfüllt, und bis in seine erste, unglückliche Beziehung zu dem selbstverliebten Csaba.

»Pax« vereint viele Elemente einer klassischen Coming-of-Age-Story: Da ist der Filmkosmos, den Pax sich parallel zu seiner Selbstfindung erobert. Da sind die Freundschaft zu Leni und Pax’ Coming-out, und da ist mit Tante Beatrix eine Figur, gegen die es zu rebellieren gilt. Aber die Rebellion will, sie kann nicht gelingen. Es liegt wohl vor allem an der vielschichtigen Beziehung zwischen Neffe und Tante, dass es verkürzt wäre, »Pax« als einen Coming-of-Age-Roman zu lesen. Möglicherweise ist es der größte Verdienst dieses Buches, dass es eine lebensuntüchtige, einsame, klammernde Figur wie Tante Beatrix nicht ausstellt. Spätestens am Ende des Romans erhält sie eine fast allumfassende Würde: »Ich hab die Lücke nicht verursacht. Ich habe nichts weiter versucht, als sie zu stopfen, so gut ich eben konnte. Ich habe mir Mühe gegeben, sie schluckte, und wie schade, dass jetzt mit einem Mal alles so schlimm für dich gewesen sein soll.« Genau wie Pax’ Eltern einst im heißen Marokko mit dem Auto verunglückt sind, findet die finale Aussprache zwischen Tante und Neffe an einem heißen Sommertag in seinem aufgeheiztem Auto statt.

Es liegt auch an der präzisen Kon­struktion dieses Romans und an seinen klugen Leerstellen, dass »Pax« mehr ist als ein klassischer Coming-of-Age-Roman. Diese Leerstellen verleihen dem Buch eine universelle Gültigkeit. Auch wenn ein Coming-out heutzutage ungleich einfacher sein mag als noch in den 90er Jahren, gibt es noch viele wirkmächtige gesellschaftliche Narrative, die einen offenen Umgang mit Homo­sexualität behindern. Von den Verletzungen, die daraus resultieren – auch davon erzählt »Pax«.