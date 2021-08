Kürzen in der Krise

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Autofertigung bei Opel in Eisenach (8.6.2020)

Durch den Shutdown in der Coronapandemie und den Umbau der Automobilindustrie sind hierzulande mehr als 200.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Das sagte der Präsident des Unternehmerverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgabe). Vor dem am Mittwoch im Kanzleramt stattfindenden »Autogipfel« kritisierte er Überlegungen zu möglichen Fahr- und Herstellungsverboten für Pkw mit Verbrennermotoren. Wenn man noch 20 Jahre gutes Geld mit den Maschinen verdienen und dieses Geld in die Forschung und Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien investieren könne, dann komme man damit weiter als mit Verboten, so der Chef des Unternehmerverbandes.

Einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatungsfirma Deloitte und des Verbands der Automobilindustrie zufolge rechnen 88 Prozent der Zuliefererbetriebe damit, dass der Verbrennungsmotor erst im Jahr 2030 oder später vollständig abgelöst wird. Obwohl die Zulieferer lediglich rund 15 Prozent ihrer Gewinne im Bereich Elektromobilität machten, investierten sie über 30 Prozent ihrer Forschungs- und Entwicklungsausgaben in diese Technologie. 85 Prozent der Zulieferer nutzten demnach ihre Gewinne aus dem Bereich Verbrenner, um Kompetenzen im Elektrobereich aufzubauen.

Laut dem Gesamtmetall-Verband ist für die Konzerne der Metall- und Elektroindustrie an einen kräftigen Aufschwung nicht zu denken. Materialmangel und fehlende Teile bremsten die Hersteller. Die Produktion in der Branche ist im ersten Quartal nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 1,5 Prozent gesunken. »Rund 75 Prozent der M + E-Unternehmen gaben im Juli an, durch Materialknappheit in der Produktion behindert zu werden«, sagte Gesamtmetall-Chefvolkswirt Michael Stahl. Es fehle an Halbleitern sowie an Stahl und Kunststoffen. Die Produktionsbehinderungen dürften noch bis ins zweite Halbjahr hineinreichen. Der Rückgang traf im Zeitraum April bis Juni vor allem den Fahrzeugbau (minus 9,5 Prozent), aber auch den Maschinenbau (minus 1,3 Prozent). Die Produktion der Elektroindustrie legte dagegen um 2,7 Prozent zu.

Die Auftragsbücher sind bei den Konzernen in der Branche dank der weltweit starken Nachfrage dagegen gut gefüllt. Im zweiten Vierteljahr stiegen die Bestellungen um 5,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. In den ersten sechs Monaten verbuchten die Unternehmen ein kräftiges Auftragsplus von 33 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Vergleichsjahr 2020 war die Industrie wegen der Coronapandemie allerdings weitgehend zum Erliegen gekommen.

Die Zahl der Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie sank auch im Mai weiter, um drei Prozent auf etwa 3,8 Millionen Personen. Trotz der düsteren Aussichten ließ es sich der Chef des Unternehmerverbandes nicht nehmen, Sozialkürzungen einzufordern. »Wir müssen zu den Menschen ehrlich sein: Wir werden das Renteneintrittsalter nicht bei 67 Jahren halten können. Wir werden in den nächsten Jahren über ein Renteneintrittsalter von 69 bis 70 Jahren reden müssen.« Vor einigen Wochen hatten Berater des Wirtschaftsministeriums in einem Gutachten eine Anhebung auf 68 Jahre vorgeschlagen. Derzeit gilt ein stufenweiser Anstieg des Eintrittsalters auf 67Jahre. (AFP/dpa/jW)