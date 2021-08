Piraten im IJsselmeer

imago/Hollandse Hoogte Umweltschutz auf Kosten der Fischer: Windräder durchziehen die See

Am Sonnabend protestierten rund 1.000 niederländische Fischer mit etwa 60 Kuttern gegen den in Bau befindlichen Windpark »Fryslân«, der ihnen weitere Fischgründe streitig macht. An vielen Masten hing drohend die Totenkopffahne der Piraten. »Je mehr Windräder um so weniger Platz für uns zum Fischen«, beschwerte sich Gerard Boerdijk wütend in der Nachrichtensendung »Een Vandaag«.

Der Windpark liegt im friesischen Teil des IJsselmeers und soll nach zwei Jahren Bauzeit noch 2021 in Betrieb gehen. Der 850 Millionen Euro teure Park beginnt rund einen halben Kilometer vom Abschlussdeich entfernt, der das IJsselmeer von der Nordsee trennt. Die 89 Windräder stehen jeweils 600 Meter auseinander. Sie werden von Siemens Gamesa Renewable Energy gebaut und sollen 500.000 Haushalte vollständig mit »sauberem« Strom versorgen.

Die Fischer dürfen mit ihren Kuttern nicht in den Windpark fahren. Auch während der Demonstration am Samstag kontrollierte die Wasserschutzpolizei das Verbot. Wenn der Windpark erst einmal in Gang kommt, bringt es sowieso nichts mehr, dort auf Fang zu gehen. Die Vibrationen der Windräder würden die Fische meilenweit verjagen. »Ein Seehund in zehn Kilometern Entfernung bekommt noch Kopfschmerzen«, sagte Boerdijk.

»In einem Natura-2000-Naturschutzgebiet wurde mit Unterstützung von Greenpeace einfach ein Industriegebiet angelegt«, sagte Fischer Dirk Kraak am Sonnabend in der Tageszeitung Het Parool. Kraak hat die Stiftung »Eendracht maakt Kracht« (Einheit gibt Kraft, EMK) gegründet. »Die Fischer fürchten, aus der Nordsee verbannt zu werden«, heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Die niederländischen Fischer fühlen sich in ihrer Existenz bedroht – von der EU mit ihren Fangquoten und von den Naturschützern mit ihren immer weitergehenden Forderungen. »Wir verstehen auch, dass etwas passieren muss in Sachen Energiewende, aber warum müssen nur wir die Rechnung bezahlen?« fragte Kraak.

Die Hälfte der Kutter die am Sonnabend zwischen Windpark und Abschlussdeich vor Anker lagen, fischen auf der Nordsee, wo sie ebenfalls Probleme mit der wachsenden Zahl der Windräder haben. Auf dem IJsselmeer selbst sind insgesamt nur noch 30 Fischer unterwegs, erzählte Wouter Klaassen aus Enkhuizen am Sonnabend bei Het Parool. Seit der Abschlussdeich 1932 aus der Nordseebucht Zuiderzee das IJsselmeer gemacht hat, ist die große Zeit der Seefischerei vorbei. Vor dem Bau des Deichs waren mehr als tausend Fischer auf der Zuiderzee tätig.

»Was mit den Fischern der Zuiderzee passierte, wird auch mit den Fischern auf der Nordsee passieren, wenn wir nichts dagegen tun«, zitierte Het Parool einen Fischer, der mit dem Megaphon eine Rede hielt. Eine kleine Delegation der radikalen »Farmers Defence Force« stattete den Fischern am Samstag einen Solidaritätsbesuch ab. Auch das rechtsextreme Forum voor Democratie (FVD) war gekommen, durfte aber nicht reden. »Das ist kein Tag für Politiker«, stellte Dirk Kraak in Het Parool klar.

»Wir werden überall benachteiligt«, klagte Gerard Boerdijk unterdessen bei »Een Vandaag«. »Wir dürfen 2023 kein CO2 mehr ausstoßen, also müssen hundert Kutter das IJsselmeer verlassen. Und das, während eine Million Autos über den Abschlussdeich fahren. Das ist doch nicht fair.« Der Abschlussdeich verbindet die Provinzen Noord-Holland und Friesland mit der Autobahn A 7.

Viele Fischer hätten inzwischen aufgegeben, weil sie wegen der ganzen Einschränkungen keine Zukunft mehr sehen. »Früher lag das Wasser bis nach Texel voll mit Kuttern, jetzt ist der ganze Hafen leer. Es ist einfach ein Drama«, so Boerdijk. Besonders junge Fischer nahmen am Sonnabend an dem Protest am Windpark »Fryslân« teil. Neben der schwarzen Piratenfahne hatten sie auch die rot-weiß-blaue Nationalflagge der Niederlande gehisst. Allerdings hing sie auf dem Kopf. »Blau, weiß, rot, die Fischer sind in Not«, stand auf Transparenten. Die umgedrehte Fahne ist auf dem Meer seit ewigen Zeiten das Zeichen für Seenot. »Wahrscheinlich wird dieser Protest nichts bringen«, gab sich Boerdijk bei »Een Vandaag« keiner Illusion hin. »Aber wir fangen erst an. Meinetwegen kann der ganze Abschlussdeich brennen.«