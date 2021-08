Die Bündnisse »Wer hat, der gibt«, »Unteilbar«, »Wohnen für alle«, »Gemeinsam auf die Straße!«, »Fridays for Future« und »Deutsche Wohnen & Co enteignen« teilten am Dienstag zu bevorstehenden Großdemonstrationen und Protestaktionen vor der Bundestagswahl – die erste findet am Sonnabend in Berlin statt – mit:

Corona hat erneut vor Augen geführt: Es braucht dringend Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit. (…) Die Folgen der Klimakrise sind drastisch sichtbar und betreffen heute bereits Millionen von Menschen. Weltweit steigt die Zahl bewaffneter Konflikte. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht. Jedes Jahr sterben Tausende vor den abgeschotteten Außengrenzen Europas. Der gesellschaftliche Reichtum konzentriert sich in immer weniger Händen. Die soziale Ungleichheit wird größer. In vielen Bereichen öffentlicher Daseinsvorsorge, etwa dem

Gesundheitswesen, wird die Privatisierung weiter vorangetrieben. Die Mieten steigen weiter, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit wächst. Rassistische Ausgrenzung und andere Diskriminierungen sind allgegenwärtig. Gleichzeitig stagnieren vielfach die Löhne – und durch die Coronakrise kommt es zu Einkommenseinbußen. Es reicht – und das schon lange. Zeit für Veränderung!

Wir wollen eine solidarische und klimagerechte Gesellschaft, in der alle Menschen frei und selbstbestimmt leben können und in der die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse nicht

länger dem Markt überlassen ist. Deswegen gehen wir entschlossen und laut, bunt und vielfältig auf die Straße: Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Armut, ohne Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit, ohne Flucht und Hunger, ohne Klimakrise und Ausbeutung, ohne Rassismus und Krieg. Zusammen können wir viel erreichen: Eine gerechte und solidarische Gesellschaft ist möglich!

Zur vierteljährlichen Arbeitsmarktstatistik des Statistischen Bundesamtes erklärte Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Dienstag:

Wie auch sonst folgt der Arbeitsmarkt der konjunkturellen Entwicklung. Die leichte wirtschaftliche Belebung hat daher die Erwerbstätigkeit gefördert, wenngleich die Zahl der Erwerbstätigen noch weit unter dem Niveau vor Beginn der Pandemie liegt. Interessanter sind die Ungleichgewichte, die durch die Pandemie verschärft wurden: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Minijobberinnen und Minijobber haben hingegen gegenüber dem Vorjahr weitere Beschäftigungsverluste erlitten. Auch die Selbständigkeit ist weiter eingebrochen. Ausgerechnet die Beschäftigungsformen mit der größten Unsicherheit sind also diejenigen, die am schlechtesten abgesichert sind. Im Fall der Minijobs hängt beides unmittelbar zusammen: Wer nicht arbeitslosenversichert ist, kann auch kein Kurzarbeitergeld beziehen und wird im Krisenfall unmittelbar entlassen. Minijobs müssen deshalb in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden. Selbständige benötigen Schutz vor wirtschaftlichen Krisen und sollten zu realistischen, fairen Konditionen in die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Leider hat die Bundesregierung bislang wenig aus der Pandemie gelernt. In Sachen Arbeitslosenversicherung müssen sich Union und SPD endlich bewegen. Dazu gehört auch, das Kurzarbeitergeld und das Arbeitslosengeld zu erhöhen, denn bislang bieten diese Leistungen nur unzureichenden Schutz vor finanziellen Einbußen.