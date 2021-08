Israel: Coronazahlen sprunghaft gestiegen

Tel Aviv. Die Anzahl der täglich gemeldeten Coronaneuinfektionen ist in Israel sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete am Dienstag 8.646 neue Fälle für den Vortag – den höchsten Wert seit Ende Januar. In den vergangenen Tagen hatten die Zahlen jeweils unter 6.000 gelegen. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 559. Dies ist der höchste Wert seit Mitte März. Israel versucht seit rund zwei Wochen, den Anstieg der Infiziertenzahlen mit einer dritten Coronaimpfung zu bekämpfen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Naftali Bennett haben sich bereits mehr als eine Million Israelis ein drittes Mal impfen lassen. (dpa/jW)