Brände in Frankreich: Tausende in Sicherheit

Toulon. Tausende Anwohner und Touristen haben sich vor sich weiter ausdehnenden Waldbränden in Südfrankreich in Sicherheit gebracht. Die Brände seien noch nicht unter Kontrolle und rund 900 Feuerwehrleute zu ihrer Bekämpfung im Einsatz, teilte die Präfektur in Toulon am Dienstag mit. Unterstützt werden sie von zehn Löschflugzeugen und drei Hubschraubern. Viele Straßen im Hinterland vom Golf von Saint-Tropez seien gesperrt. Bewuchs und Bebauung auf rund 5.000 Hektar Gelände seien bereits verbrannt. (dpa/jW)