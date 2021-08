Impfkampagne gegen Ebola in Côte d’Ivoire

Abidjan. Der westafrikanische Staat Côte d’Ivoire hat eine Impfkampagne gegen das lebensgefährliche Ebolavirus begonnen, nachdem am Wochenende ein erster Fall registriert worden war. Das Gesundheitsministerium habe 5.000 Dosen Vakzin erhalten und werde zunächst Gesundheitspersonal und Nothelfer impfen lassen, hieß es am Montag abend von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der infizierten Person handelt es sich laut der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) um eine 18jährige, die am 12. August nach einem Fieberschub im Krankenhaus behandelt worden war. Es sei der erste Fall von Ebola in dem Land seit 1994, so die WHO. (dpa/jW)