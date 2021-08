Weiter auf Krisenniveau

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Ein Fünftel aller Kernbeschäftigten arbeitet in Teilzeit, einem Minijob oder ist befristet angestellt

Die Coronapandemie zeigt Spuren. Die Zahl der Erwerbstätigen und das Arbeitsvolumen stiegen zwar im zweiten Quartal 2021, konnten das Vorkrisenniveau aber weiterhin nicht erreichen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Erstmals seit der Finanzkrise 2008/2009 kommen wieder mehr Erwerbslose auf eine offene Stelle als zuvor, hat zudem das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Arbeitsagentur festgestellt.

Laut der amtlichen Statistik waren im Zeitraum April bis Juni rund 44,7 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Das war im Vergleich zum ersten Quartal ein saisonbereinigter Anstieg um 75.000 Personen oder 0,2 Prozent. Zu Jahresbeginn war die Zahl noch gesunken, sie liegt aber weiterhin eine halbe Million unter dem Vorkrisenniveau des vierten Quartals 2019. Zu bemerken ist außerdem, dass der leichte Anstieg der Erwerbstätigkeit auch auf die wieder wachsende Zahl prekärer Beschäftigungen zurückzuführen ist. So teilte die Minijobzentrale in Bochum am Montag mit, dass mit der Lockerung vieler coronabedingter Einschränkungen die Zahl der Minijobber in Deutschland zum Sommeranfang wieder deutlich gestiegen sei. Ende Juni waren demnach mehr als sechs Millionen geringfügig Beschäftigte in gewerblichen Berufen gemeldet. Damit arbeite rund eine halbe Million Minijobber mehr im gewerblichen Bereich als noch am 31. März. Auch in den Privathaushalten ist laut Minijobzentrale mit dem Rückgang der Coronaschutzmaßnahmen ein Anstieg der Beschäftigtenzahl zu verzeichnen. Ende Juni 2021 arbeiteten 291.103 Personen angemeldet in Privathaushalten etwa als Putzhilfen, Babysitter oder Gärtner. Drei Monate zuvor waren es noch 284.282 Personen.

Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen – die von allen Beschäftigten und Selbständigen geleistete Arbeitszeit – stieg nach vorläufigen Berechnungen des IAB gegenüber dem zweiten Quartal 2020 um 6,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Stunden. Hauptgrund ist der Rückgang der Kurzarbeiterzahl von rund sechs Millionen auf aktuell noch rund zwei Millionen Menschen. Im Schnitt entfielen auf jeden einzelnen Erwerbstätigen 316,2 Arbeitsstunden und damit 6,8 Prozent mehr als zum Höhepunkt der Coronapandamie ein Jahr zuvor.

Zum Vergleich: Vor der Krise arbeiteten die Menschen im zweiten Quartal 2019 durchschnittlich 325,6 Stunden und im dritten Quartal 2019 sogar 354 Stunden. Auf dem Arbeitsmarkt hat die Pandemie die Situation verschärft. Laut IAB kamen im vierten Quartal 2020 auf eine offene Helferstelle 6,5 Erwerbslose. Ein Jahr zuvor waren es noch 3,9 Erwerbslose pro Job. (dpa/jW)