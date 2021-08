Bulgariens Parlament verurteilt Polizeigewalt

Sofia. Bulgariens Parlament hat einen Vorfall von Polizeigewalt bei regierungskritischen Protesten im vergangenen Jahr verurteilt. Ein erst vor wenigen Tagen öffentlich gewordenes Überwachungsvideo zeigt, wie mehrere Polizisten am Regierungsgebäude festgenommene Demonstranten brutal schlagen und mit Füßen treten. Das Parlament nannte dies am Dienstag einen »schändlichen Akt« unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Parlamentarier aller Parteien forderten in der gemeinsamen Erklärung eine objektive Ermittlung sowie gerechte Bestrafung. Der damalige Innenminister Mladen Marinow entschuldigte sich für den Machtmissbrauch. (dpa/jW)