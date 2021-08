Niger: Bewaffnete Angreifer töten 37 Menschen

Niamey. Mutmaßliche Dschihadisten haben bei einem neuerlichen Angriff im Westen Nigers mindestens 37 Menschen getötet. Die Angreifer seien am Montag auf Motorrädern zum Dorf Darey-Daye gekommen und hätten alle Bewohner wahllos niedergeschossen, die gerade für die Ernte auf ihren Feldern waren, sagte ein Lokalpolitiker am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Toten seien auch vier Frauen und 13 Minderjährige. Darey-Daye liegt im Dreiländereck, das von Niger, Mali und Burkina Faso gebildet wird. Bereits im März hatten mutmaßliche Dschihadisten bei einem ähnlichen Überfall in der Gegend 66 Menschen getötet. Die Region ist seit mehreren Jahren Schauplatz blutiger Angriffe auf Zivilisten und Soldaten durch radikalislamische Gruppen, die mit Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat in Verbindung stehen. (AFP/jW)