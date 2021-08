­Heute viel ­geweint

imago images/WEREK »Er war als Mensch genauso gut wie als Spieler«: Gerd Müller mit Familie (1976)

Ich wollte keinen Nachruf auf Gerd Müller schreiben. Ich kann keinen Nachruf auf Gerd Müller schreiben. Aber in der Nacht auf Montag bekam ich eine SMS. Deshalb schreibe ich jetzt doch ein paar Zeilen.

Vor etlichen Jahren bat mich der gute Andreas Rüttenauer von der Taz, über Gerd Müller zu schreiben. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Messi einen der unzähligen Rekorde von Gerd Müller gebrochen. Ich sträubte mich zunächst, brachte dann aber einen kleinen Text über dieses Genie, über dieses Naturereignis zusammen, über den »Unerreichten und Unerreichbaren des Weltfußballs«, der – ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich zitiere – »in seiner ragenden Stille, seiner zarten Größe in diesen Spezialkosmos der Eitelkeiten und brachialen Durchstechereien nicht hineinpasste. Das ist mein Bild von Gerd Müller: ein Fußballer, der die guten Leute verkörperte, die es gab und immer noch gibt, von denen man in dieser Wahnsinnswelt indes nie etwas hört«, »ein bescheidener Kleinbürger mit einem höchstentwickelten Kunstsinn, einer, der von seiner singulären Begabung womöglich nicht einmal etwas wusste«.

In Thomas Klingers Film »Der Bomber – Zum 75. Geburtstag von Gerd Müller« (BR 2020) bezeichnet Paul Breitner Gerd Müller als »das größte Genie, das ich im Fußball jemals erlebt hab’«. In einer anderen Einstellung kämpft Breitner mit den Tränen: »Der Gerd hat mein Leben bestimmt. Der Gerd is’ für meine Erfolge hauptverantwortlich. Der Gerd is’ für all das hauptverantwortlich, was der FC Bayern heute is’.«

Paul Breitners Worten ist nichts hinzuzufügen – auch diesen nicht: »Gerd Müller wäre heute Messi, Ronaldo und noch a paar zusammen – und würde es aber gar nicht sein wollen.«

Keinem anderen Fußballer ­gegenüber empfand ich jemals das Gefühl der »Ehrfurcht« (Klinger). Hermann Gerland, der zusammen mit Gerd Müller die Amateure des FC Bayern trainierte, erinnert sich: »Er war als Mensch genausogut wie als Spieler.«

Die erwähnte SMS stammt von meinem alten Freund M., der mir noch nie eine SMS geschickt hat und den ich seit Monaten immer mal wieder zu erreichen versucht habe (ich verstehe allzugut, dass man nicht mehr ans Telefon geht und in dieser Kloake namens Gesellschaft von den Menschen nichts mehr wissen will).

M. schrieb: »Was ein Scheißtag!! Wenn die Erinnerung an die Kindheit peu à peu gemächlich verrinnt, verblasst und ausgelöscht wird … Irgendeinen Scheiß zu wissen hilft halt trotzdem nicht. Ich bin als Dreizehnjähriger am 7.7.1974 erst um halb acht abends vom Nachbarn nach Hause gekommen (Anpfiff war – man stelle sich das dieser Tage vor – kinderfreundlich um 16 Uhr), um mich von meiner Mutter unverständlicherweise grundlos zusammenscheißen zu lassen. Sattlers wollten vermutlich mein Bestes und gaben mir nur sieben bis acht Gläser Sekt. Ob’s noch Abendbrot für mich gab, ist schwer zu eruieren, weil den jüngeren Geschwistern (alles Weiber) schon damals der Fußball am Arsch vorbeiging. Heute viel geweint. (Wirklich!) Ach, Mann! Wenigstens hat der FC gewonnen. Gruß nach Franken, alles Gute für Dich, und grüße bitte ganz herzlich Deine Eltern. M.«

Während ich das gerade abgetippt habe, habe ich angefangen zu weinen.