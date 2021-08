Tarifeinigung bei Kupfermine Escondida

Santiago de Chile. Die führende Gewerkschaft in der Kupfermine Escondida in der Region Antofagasta im Norden Chiles verkündete am Freitag (Ortszeit) eine Einigung mit der Betreiberfirma BHP. Ein Streik in der produktionsstärksten Kupfermine der Welt, für den die Arbeiter zuvor gestimmt hatten, wurde damit vorerst abgewendet. Das britisch-australische Unternehmen habe das letzte Angebot der Gewerkschaft, die mehr als 2.000 Minenarbeiter vertritt, angenommen. Die vereinbarten Bedingungen seien 36 Monate gültig. Weder die Gewerkschaft noch das Unternehmen teilten zunächst mit, wie die Einigung im Detail aussieht. (AFP/jW)