»Ja zur Rekommunalisierung«

Verdi will bei der Wahlentscheidung helfen. Aus diesem Grund veröffentlicht die Gewerkschaft zu bevorstehenden Wahlen regelmäßig »Wahlprüfsteine«. Vergangene Woche verbreitete sie ihre »Positionen zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen 2021«. Damit lasse sich überprüfen, welche politischen Parteien den Interessen von Arbeitern, Senioren oder Erwerbslosen »am nächsten kommen«, so Verdi.

Im Zuge der Coronapandemie hat es Verschiebungen in der Wirtschaft gegeben. Verdi warnt: »Es könnte durchaus sein, dass Berlin eine Welle von Insolvenzen droht und viele Menschen in die Hartz-IV-Grundsicherung fallen werden.« So ist etwa die Jugenderwerbslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gestiegen. »Mindestens 750.000 Berlinerinnen und Berliner sind arm«. 27 Prozent der Kinder und Jugendlichen, das sind 161.000, leben in Armut. Die Ungleichheit hat sich durch die Krise, mahnt Verdi, weiter verstärkt.

»Es ist kein Geld da«, ist immer dann von politisch Verantwortlichen zu hören, wenn es um die öffentliche Daseinsvorsorge geht. Doch Tatsache ist, so die haupt- und ehrenamtlichen Verfasser des Textes, »es gibt keine Schuldenbremse zur Rettung der Gewinne von Konzernen, Banken und für die Finanzmärkte«. Verdi befürchtet, dass in Folge der Politik der Unterwerfung unter die Schuldenbremse angesichts der »leeren Kassen« im Haushalt eine neue Spar- und Privatisierungswelle und damit Aushöhlung der öffentlichen Daseinsvorsorge auf Berlin zukommt.

Die Schulden Berlins von knapp 63 Milliarden Euro im Jahr 2011 wurden bis 2019 auf 57,5 Milliarden Euro zurückgeführt. Doch zu erwarten ist, dass sie 2021 auf 64 Milliarden Euro steigen. Ende Juni 2021 hat der Senat den Haushaltsentwurf für die Jahre 2022/23 beschlossen und damit nach eigenen Angaben das höchste Investitionsvolumen seit 1997 erreicht. Nach Senatsangaben werde die Investitionsquote auf 9,1 Prozent im Jahr 2022 bzw. sogar 10,1 Prozent im Jahr 2023 steigen. Gleichzeitig sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), dass mit erheblichen Einnahmerückgängen zu rechnen sei.

Mit 110.000 Mitgliedern in Berlin ist Verdi durchaus eine Größe. Die Gewerkschaft macht klar: »Wir wollen erreichen, dass bei der Auftragsvergabe Betriebe den Zuschlag erhalten, die nach Tarif bezahlen und gute Arbeitsbedingungen nachweisen können.« Die Pandemie zeige, dass das Gesundheitswesen stärker staatlich kontrolliert und gesteuert werden muss. »Gesundheitsversorgung darf kein Investmentfeld für Reiche und kein Spekulationsobjekt sein.« Die Gewerkschaft fordert, die angekündigte Angleichung an die TVöD-Tarifverträge für ausgegliederte Teile von landeseigenen Unternehmen – etwa der Ver- und Entsorgung – umzusetzen und das Tariftreuegesetz auszuweiten.

Verdi sagt »Ja zur Rekommunalisierung«, aber erwartet, dass es dabei zu keinen Verschlechterungen bei Entgelt und Arbeitsbedingungen kommen darf. Kündigungen und die Schwächung der betrieblichen Beschäftigtenvertretung, etwa im Zuge eines Rückkaufs des Gasnetzes von den GASAG-Eigentümern Eon, Engie und Vattenfall, lehnt die Gewerkschaft ab. Der ÖPNV benötige eine solide Finanzierung, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Das könne es nur mit einem Nahverkehr aus kommunaler Hand geben. Eine Zersplitterung, Ausgründung und Privatisierung darf es Verdi zufolge nicht geben. (jW)